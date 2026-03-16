La jueza de la dana acuerda prorrogar 6 meses más el plazo de instrucción de la causa desde el próximo 30 de abril

La jueza de Catarroja ha acordado prorrogar seis meses más --a contar a partir del próximo 30 de abril-- el plazo de instrucción de la causa en la que investiga la gestión de la dana, debido a la cantidad de diligencias de investigación que restan aún por practicar.

En un auto notificado este lunes a las partes, la instructora determina que, a la vista de la instrucción practicada en los presentes autos, procede la prórroga del plazo de instrucción por seis meses, desde la fecha del vencimiento del plazo de instrucción.

Según defiende, la razón de su decisión reside en que "resta por oír a perjudicados". En dichas audiencias "frecuentemente se aluden a otras personas que tienen la misma condición de perjudicados, a quienes igualmente se les oye si esa es su voluntad, así como a testigos que no habrían sido inicialmente llamados, dado que se ignoraban sus datos", señala.

Asimismo, la magistrada pone de manifiesto que queda por oír a testigos y peritos cuya declaración ya ha sido acordada, y tras la práctica de dichas declaraciones "puede resultar la necesidad de practicar otras diligencias".

"Lo mismo sucede con los informes y oficios pendientes de recibir, a la vista de los cuales puede ser procedente acordar la práctica de más diligencias o interesar aclaraciones".

En este sentido, recuerda que también se acordó recuperar los mensajes de WhatsApp y Telegram del testigo José Manuel Cuenca en relación con los contactos que autorizó, relacionados con la emergencia, y referentes al día 29 de octubre de 2024.

"No es descartable que una eventual aportación de los mensajes al procedimiento, que ineludiblemente se producirá con posterioridad al vencimiento del plazo de instrucción, pueda fundar la necesaria práctica de algún tipo de prueba relacionada con los mismos", advierte.

En esta línea, hace notar que "la causa es de gran complejidad y su objeto es de extrema gravedad, lo que ha exigido la práctica de un gran número de pruebas".

"Su finalización no es factible que tenga lugar en el tiempo que resta para el vencimiento del plazo de instrucción. La prórroga se convierte en una medida absolutamente inevitable al objeto de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las partes", resuelve.

Rechazo imputación de Mazón

La prórroga del plazo de la causa llega el mismo día en el que el TSJ valenciano ha rechazado imputar al expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al no apreciar en la exposición razonada "un fundamento sólido y objetivo" de que los hechos "revistan carácter de delito".

La decisión del TSJCV llega por unanimidad después del pronunciamiento de la Fiscalía días atrás.

El fiscal superior, José Ortiz, desgranó en un escrito de 31 páginas las razones por las que no encontraba, por el momento, indicios sólidos para imputar al expresidente de la Generalitat.

La resolución del TSJCV, que consta de 70 páginas, se pronuncia exclusivamente sobre la posible responsabilidad penal de Mazón para archivar las actuaciones respecto de él.

Sin embargo, no lo hace sobre la ex consellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, ambos investigados en la causa.