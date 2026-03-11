Valencia reabre al tráfico un nuevo tramo de Pérez Galdós y Giorgeta: las obras finalizarán en el último trimestre de 2026

Las obras de las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta de Valencia avanzan con la reapertura al tráfico de un nuevo tramo tras 9 meses desde que se iniciaron las obras.

Concretamente, los vehículos pueden circular por el segmento de Giorgeta entre las calles Albacete y Martínez Aloy.

Una decisión que alivia un poco la presión sobre la zona, donde los atascos y las complicaciones de circulación obligan a la Policía Local a regular el tráfico todos los días.

La obra se inició el pasado mes de junio, con una previsión de duración de 14 meses, que se cumplen después de verano. Sin embargo, es posible que se retrasen hasta el último trimestre de 2026.

En cualquier caso, es una actuación que cuenta con financiación europea, por lo que estará concluida en el actual ejercicio.

La fecha de finalización de las obras, sin embargo, no determinará la apertura al tráfico de las avenidas, por donde pasaban antes de las actuaciones más de 50.000 coches al día.

Mapa de Valencia con los cortes de tráfico. EE

La intención del Ayuntamiento de Valencia es poder ir habilitando nuevos tramos, de forma escalonada, para poder descongestionar el tráfico en cuanto haya posibilidad.

Actualmente trabajan dos equipos en lo que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, definió como la obra urbana "más importante" que ha hecho el Consistorio "en los últimos 40 años".

La obra

Se trata de una intervención compleja que afecta a casi 100.000 metros cuadrados y más de dos kilómetros de longitud. Es una de las arterias principales de la ciudad que conecta el antiguo cauce del río Turia con la zona sur, donde está la estación del AVE Joaquín Sorolla.

Además, es uno de los puntos con mayor densidad de tráfico, por lo que las obras han obligado a numerosos desvíos y colapsos de otras zonas, como la Gran Vía Fernando el Católico o el Bulevar Sur.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto total de 24 millones de euros, se está ejecutando por fases, para evitar el cierre total de la vía. Los trabajos comenzaron el 30 de junio de 2025.

Las dos avenidas van a tener pavimento fonoabsorbente, que reducirá la contaminación acústica del tráfico. También se ampliarán las aceras, mejora que ya puede observarse a lo largo de Giorgeta, donde ya están instaladas las baldosas hidráulicas.

Las nuevas aceras en el tramo reabierto. EE

En cuanto a las zonas verdes, se habilitarán tres zonas con parques infantiles. Asimismo, se eliminará el carril bici que había para sustituirlo por uno segregado de 2,4 kilómetros de doble dirección y se instalarán 15 paradas de autobuses.

Además, se pasarán de 24 a 26 pasos de peatones y se renovará la iluminación, los semáforos y el alcantarillado.

Túnel

El actual equipo de gobierno (PP y Vox) cambió el proyecto ideado por el anterior alcalde, Joan Ribó (Compromís) para remodelar estas avenidas.

El anterior ejecutivo local convocó un concurso de ideas con el objetivo de suprimir el túnel de Pérez Galdós, algo que el actual gobierno valoró, manteniendo los carriles para vehículo privado existentes.

Finalmente rechazó la idea al considerarla "inviable", tras consultarlo con expertos de la Universidad Politécnica de Valencia.

Desde el Ayuntamiento afirmaron que eliminarlo tenía un elevado coste y no cumpliría los plazos de ejecución necesarios para financiarse con fondos europeos.

Antes de Navidad, el Ayuntamiento dio por concluida la primera fase de las obras de reurbanización.

Imagen de la propuesta de la actuación. EE

Concretamente, unos 300 metros de la avenida Giorgeta entre las calles de Albacete y de Sant Vicent en el sentido hacia el paseo de La Petxina. Este tramo se reabrió al tráfico de forma provisional solo durante las fiestas.

"Somos muy conscientes que está suponiendo dificultades en la movilidad de toda la ciudad. Por aquí transitan 56.000 vehículos diariamente, que ahora mismo están desviándose por otras vías principales a causa de las obras. Pero es verdad que había que acometer esta obra para dignificar toda esta zona de la ciudad", afirmó entonces María José Catalá.

El Consistorio adjudicó las obras a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Pavasal y Grupo Bertolín, con tres objetivos: mejorar la habitabilidad, renaturalizar con más infraestructura verde y reducir la contaminación.

En el proyecto se señala que se evaluaron "varias alternativas estructurales para la cobertura del paso inferior" de la avenida de Pérez Galdós.

"La opción de construir una estructura auxiliar totalmente independiente fue descartada debido a su elevado coste (19 millones de euros) y el incremento en el plazo de ejecución (24 meses), lo que excedería tanto el presupuesto disponible como el tiempo requerido para la finalización de las obras según la subvención otorgada", afirma.