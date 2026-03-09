Polémica entre Catalá y Renfe por la decisión de que los cercanías no entren en Valencia a hora de la 'mascletà'

La decisión de Renfe de reorganizar el servicio de Cercanías durante la semana fallera para evitar aglomeraciones en el centro a la hora de la mascletà ha derivado en un nuevo enfrentamiento entre la entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Valencia.

La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, valoró este lunes esta medida, que desde la compañía ferroviaria afirmaron que había sido una petición del Consistorio, pero criticó que no se haya puesto en marcha un servicio alternativo para los usuarios.

"Sinceramente, esperaba que no los dejaran en Albal, sino que de allí a Valencia pudieran acercarse las personas con autobuses puestos por Renfe", afirmó.

Renfe ha decidido reorganizar la llegada de los trenes de Cercanías a la Estación del Norte, en pleno centro de la ciudad entre las 13.00 y las 15.00 horas desde el 13 al 19 de marzo, con motivo de las mascletaes que se celebran todos los días en la Plaza del Ayuntamiento, a las 14 horas.

Estos cambios afectan al recorrido de varios servicios de Cercanías. Concretamente, a las líneas C1, que une Gandia con Valencia, y la C2, que conecta la capital con Xàtiva. Ambos trayectos finalizarán en la estación de Albal.

Por otra parte, la C3 (Utiel-Buñol-València) parará en la estación de València Sant Isidre y los de la C6 (Castellón-València) en Valencia Cabanyal y Font de Sant Lluís.

Evitar aglomeraciones

Catalá planteó en su momento que sería "recomendable" que Renfe valorara "la posibilidad" de realizar en Cercanías "algo parecido" a lo que hace Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en los días "más complejos" de las Fallas, es decir, cerrar las estaciones más cercanas a la plaza del Ayuntamiento en ese espacio de tiempo.

Al respecto, abogó por que se pudieran modificar los horarios durante las horas de los disparos y controlar las salidas de gente para no incrementar "todavía más" el número de personas que se acerca a la mascletà desde la calle Marqués de Sotelo.

Este lunes, Catalá recordó que el pasado año se habló de las aglomeraciones en torno a la Estación del Norte, por lo que se transmitió a Renfe la "necesidad de que en los días más intensos se intentara redistribuir a los pasajeros de otra manera" para evitar más gente.

La primera edil defendió que esto "no quita que se puedan poner autobuses en Albal" y que desde ahí la gente pueda "ya desplazarse y entrar a la ciudad" por medio de "una zona conectada con transporte público".

Renfe contestó que la decisión se adoptó siguiendo "las instrucciones del Ayuntamiento de Valencia". Fuentes de la entidad consideraron que las declaraciones de Catalá "suponen una deslealtad a la colaboración institucional para garantizar la seguridad en Valencia".

Al respecto, subrayaron que la medida se ha adoptado "una vez que se emiten los correspondientes informes policiales en los que se insta a Renfe a tomar la medida".

"Ahora, la señora Catalá para quitarse de encima la decisión quiere cambiar su propia petición a pesar de que es conocedora de que, en este caso, los autobuses no sirven", aseguraron estas fuentes.

Al respecto, afirmaron que "cada tren puede llevar 1.400 personas". "Serían necesarios más de 20 buses por tren y hay cuatro trenes afectados cada día. Llevar en bus a tantas personas serían 100 buses cada día. Una situación imposible de asumir", recalcaron.

"El genio"

Desde Compromís, la portavoz municipal, Papi Robles, exigió "planificación" y "ordenación".

"Yo no puedo entender quién es el magnífico genio. Primero, la alcaldesa pidiendo que no lleguen los trenes porque está la 'mascletà' y segundo, el Ministerio diciendo que se queden en Albal y que vayan caminando", señaló Robles.

La portavoz de la coalición aseguró que la medida afecta a vecinos y, principalmente, a afectados por la dana que también llegan a Valencia a trabajar.