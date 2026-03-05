El presidente del TSJ valenciano eleva al pleno la decisión sobre imputar a Mazón: resolverán cinco magistrados

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Manuel Baeza, ha acordado llevar al Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del órgano la decisión sobre la imputación de Carlos Mazón.

Esto supone que sean los cinco magistrados de esta sala los que resuelvan sobre la exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat y no el tribunal de tres que estaba previsto.

Baeza ha adoptado esta decisión en una providencia notificada este jueves a las partes "atendiendo a la naturaleza del asunto", dada su relevancia.

Los cinco magistrados que participarán en la deliberación y el fallo serán, por tanto, Pía Calderón (ponente), Manuel Baeza, José Francisco Ceres, Antonio Ferrer y Vicente Torres.

La jueza de la dana elevó la exposición razonada contra Mazón la pasada semana. La fundamentó en la posición de garante, que, a su juicio, ostentaba el expresidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 y en su "inactividad negligente" (un equivalente a la omisión culposa).

El TSJCV la recibió y comenzó su tramitación. El martes dio dos días a la Fiscalía y a las partes para que presentaran alegaciones.

Algunas acusaciones ya lo han hecho y ven indicios contra Mazón. Una de las claves será lo que haga la exconsellera Salomé Pradas, quien durante los últimos meses ha virado de estrategia y ha señalado al expresidente de la Generalitat en el juzgado.

También será especialmente relevante el posicionamiento de la Fiscalía, que llegará en los próximos días.

Pronunciamiento compartido

Después de todo ello, el TSJCV tendrá que decidir si admite la exposición razonada. Que lo hagan cinco magistrados en lugar de tres después de que el órgano judicial conformara hace dos días el tribunal da cuenta de la trascendencia del asunto y de que la necesidad de que haya un pronunciamiento compartido.

Si el TSJCV admite la exposición razonada, incoará diligencias previas y la ponente de esa resolución será la instructora (Pía Calderón).

En cualquier caso se tendrá que pronunciar sobre si comparte o no los indicios de criminalidad que le atribuye la jueza de la dana al expresidente de la Generalitat. Al tratarse de un aforado, tienen que ser indicios reforzados.

Si entiende que no existen, desestimarán la apertura de una causa y ésta volvería automáticamente al juzgado. Esto no quiere decir que no se pueda volver a investigar a Mazón, puesto que un juez instructor tiene la posibilidad de elevar una exposición razonada las veces que quiera.

Eso sí, si lo vuelve a hacer tendrá que fundamentarlo en el hallazgo de nuevos hechos que sustenten los indicios de criminalidad.

En el caso de que la causa regrese al juzgado, la magistrada podrá seguir instruyendo y decidir más adelante -por ejemplo, de cara al final de investigación- qué hace con el expresidente de la Generalitat.

Si el TSJCV sí considera, al igual que la jueza, que existen indicios reforzados contra Mazón, será el encargado de investigarlo. Podría asumir la causa sólo en lo relativo al expresidente de la Generalitat, aunque es bastante probable que tuviera que asumirla al completo al tratarse de unos hechos muy conectados entre sí.