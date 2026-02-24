La jueza de la dana pide al TSJ valenciano que investigue a Carlos Mazón: presenta su exposición razonada

El expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, en su escaño de Les Corts. José Cuéllar / Corts

La jueza de la dana ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón.

Esta decisión de la magistrada, que ha cogido por sorpresa a todas las partes personadas en el procedimiento al considerarla precipitada -todavía estaban pendientes de declarar esta misma semana personas de su equipo de Presidencia-, se produce pasado más de un año de instrucción.

Además, coincide en el día en el que ha trascendido una querella presentada ante el TSJCV contra la jueza por una de las acusaciones de la causa, la del abogado Rubén Gisbert. En ella denuncia que su marido, también juez, interrogó a dos víctimas de la dana. Algo que ve causa de nulidad.

La magistrada había estrechado el cerco contra Mazón en los últimos meses, quien se encuentra aforado y no puede ser investigado por un juzgado ordinario.

Así, ha citado a declarar como testigos a sus escoltas, chófer y a su equipo más cercano, además de acordar otras diligencias dirigidas a averiguar todos sus pasos la tarde del 29 de octubre de 2024.

