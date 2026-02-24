La Diputación de Valencia abrirá siete oficinas para acercar sus servicios a los 266 municipios de la provincia

La Diputación de Valencia abrirá siete oficinas para acercar sus servicios a los 266 municipios de la Comunitat Valenciana.

La corporación provincial ha presentado este martes el Plan de Oficinas Comarcales de Asistencia a los Municipios, una "ambiciosa" apuesta por la descentralización que busca convertir a la Diputación en una institución "útil, abierta y presente en todo el territorio".

Su presidente, Vicent Mompó, y la vicepresidenta primera y responsable del área de Comarcalización, Natàlia Enguix, han remarcado que con esta iniciativa se "comarcaliza" la Diputación para asegurar que la asistencia técnica y jurídica "llegue de manera eficaz a cada rincón de la provincia".

Previamente, el proyecto se ha presentado a los grupos políticos de la corporación en una reunión técnica que ha contado con la asistencia de PP, PSOE y Vox y la explicación detallada del plan por parte del jefe de servicio de Comarcalización, Rafael Hernández, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

En total, se pondrán en marcha siete sedes situadas en Utiel, Ontinyent, Llíria, Buñol, Xàtiva, Gandia y Alzira.

A este despliegue se suma la continuidad de la sede de Valencia, que se mantiene como un "punto neurálgico clave".

Su permanencia, dicen, "es fundamental", ya que seguirá prestando atención y cobertura directa a los ciudadanos de las comarcas del Camp de Morvedre y l'Horta.

Con este planteamiento, el área de Comarcalización de la Diputación de Valencia reforzará el apoyo directo a los 266 municipios y tres entidades locales menores de la provincia, especialmente a los más pequeños.

La corporación destaca, además, que el 70,3% de las localidades valencianas tienen menos de 5.000 habitantes y más de 80 ni siquiera llegan al millar de vecinos.

Durante la presentación del plan, Enguix ha subrayado que "no es suficiente con cumplir formalmente nuestra obligación de asistencia; debemos hacerlo con eficacia, proximidad y visión estratégica".

Según ha destacado, se trata de "un plan de legislatura" que recupera y amplía el proyecto iniciado en 2017-2018 bajo la presidencia de Jorge Rodríguez.

En este sentido, ha reafirmado que este proyecto "nace de la convicción de que la Diputación debe estar donde están los municipios, especialmente donde más se la necesita".

Por su parte, el presidente Vicent Mompó ha manifestado que este plan encaja con lo que quieren que sea la Diputación, "una institución útil y abierta a los pueblos, que uniera a todo el territorio".

Para Mompó, la corporación "debe ser el motor que cohesione la provincia, garantizando que la distancia geográfica no sea un obstáculo para recibir servicios de calidad".

Respecto a las metas políticas del plan, Enguix ha definido los ejes fundamentales: "Nuestro objetivo es la proximidad absoluta para acercar la asistencia técnica y jurídica a los municipios más pequeños; la agilidad para facilitar los trámites que mejoren la economía local y, por supuesto, la lucha directa contra el despoblamiento actuando sobre el terreno para frenar la pérdida de vecinos".

La vicepresidenta ha incidido en que "los ayuntamientos gestionan asuntos complejos como la contratación pública, el urbanismo, la contabilidad o la administración electrónica con plantillas muy reducidas y sin cobertura estable de puestos esenciales".

Al detalle

La vicepresidenta también ha explicado que el modelo consiste en una desconcentración real de los servicios actuales "bajo criterios de eficacia y eficiencia".

"Se trata de extender los recursos de la Diputación hacia el territorio sin crear nuevos órganos políticos ni duplicar administraciones, permitiendo que la ayuda llegue de forma directa a los ayuntamientos".

En este sentido, Enguix ha aclarado que "no se pretende ni sustituir funciones ni prestar servicios que no sean propios de la Diputación, sino garantizar que cada oficina se convierta en un punto de atención a nuestra ciudadanía".

Durante la presentación a los grupos políticos, el jefe de servicio de comarcalización, Rafael Hernández, ha detallado que el objetivo es que las funciones a prestar sean las que constan en el artículo 136 de la Ley de Bases de Régimen local y el artículo 50 de la Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.

Los municipios mencionados han sido seleccionados estratégicamente por ser "nexos naturales de comunicación" y por contar ya con oficinas del Servicio de Gestión Tributaria (SGT). Esto permite aprovechar infraestructuras existentes y generar sinergias operativas.

No obstante, se ha puntualizado que contar con una oficina del SGT no es un criterio excluyente para la ubicación de las sedes, como el ejemplo de Alzira.

Tal y como se ha indicado este martes, las oficinas integrarán progresivamente servicios de arquitectura e ingeniería, así como asesoramiento jurídico y económico para la tramitación de expedientes complejos.

Además, funcionarán como motores de desarrollo socioeconómico al encargarse de la gestión de subvenciones y de la captación de fondos europeos.

Durante la presentación, la vicepresidenta Enguix ha dicho que "uno de los objetivos es que los alcaldes y concejales puedan celebrar mesas de contratación cerca de sus municipios, disponer de asesoramiento jurídico presencial ante cualquier urgencia y contar con asistencia técnica ágil en materia de urbanismo y territorio".

Al respecto, ha puntualizado que se trata de un "modelo flexible", lo que facilitará ajustar el sistema antes de analizar la incorporación de otras funciones como pueden ser las relacionadas con la información ciudadana o servicios asociados a la materia de Igualdad.

Sobre la cobertura territorial, desde estos siete puntos estratégicos se dará servicio a la práctica totalidad de las comarcas: Utiel atenderá a la Plana Utiel-Requena, Valle de Ayora-Cofrentes y Rincón de Ademuz; Ontinyent a la Vall d'Albaida; Llíria al Camp de Túria y Els Serrans; Buñol a la Hoya de Buñol; Xàtiva a la Costera y la Canal de Navarrés; Gandia a la Safor; y Alzira a la Ribera Alta y Baixa.

Por su parte, los municipios de l'Horta y el Camp de Morvedre seguirán siendo atendidos directamente desde Valencia, debido a su cercanía y buena conexión con la capital.

Este nuevo modelo organizativo se debatirá en el próximo pleno de la Diputación de Valencia para su aprobación definitiva.

En palabras de Natàlia Enguix, "la Diputación deja de ser una administración lejana para convertirse en una herramienta útil y presente que garantiza la igualdad de servicios en todo el territorio valenciano", ha zanjado.