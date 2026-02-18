Pérez Llorca anuncia una ayuda a fondo perdido de 80.000 euros para las familias de los 230 fallecidos por la dana

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este miércoles en Les Corts. EFE / Biel Aliño

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles una ayuda de 18,4 millones de euros a fondo perdido para las víctimas de la dana.

Se trata de una cantidad que se abonará en concepto de fallecimiento. Será de 80.000 por familiar muerto.

Las indemnizaciones a las 230 víctimas eran una reclamación desde este colectivo y de la oposición. La Generalitat no ha habilitado esta modalidad, sino que ha optado por la ayuda a fondo perdido.

El anuncio ha sido realizado por Pérez Llorca en su primera sesión de control como presidente del Gobierno valenciano, que ha tenido lugar dos meses y medio después de tomar posesión. De hecho, Les Corts han regresado a la actividad con plenos este mismo miércoles también. No había sesión de control desde el 16 de octubre, la última de Carlos Mazón.

La intención de acercamiento del jefe del Ejecutivo autonómico a algunas de las asociaciones de víctimas no ha dado demasiados resultados hasta la fecha.

Pérez Llorca trató de hacer determinados gestos desde su discurso de investidura, como pedir perdón o proponer una reunión a las principales asociaciones.

Los encuentros no han tenido lugar porque los colectivos consideran insuficientes sus palabras. Algunas asociaciones piden que le exija el acta de diputado a Carlos Mazón, algo que el presidente de la Generalitat no tiene previsto hacer en este momento y a la espera de la evolución de la causa judicial.

La ayuda a fondo perdido supone un paso más en una cuestión que el Gobierno valenciano tenía pendiente. El central ya habilitó en su momento la cantidad de 72.000 por fallecido.