El Ayuntamiento de Valencia amplía las vías de evacuación de la 'mascletà' y crea una nueva "para mayor seguridad"

El entorno de la plaza del Ayuntamiento de Valencia contará con una nueva vía de evacuación durante las mascletàs de Fallas, y las ya existentes serán más amplias "para mayor seguridad".

Así lo ha confirmado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tras presidir la reunión de la Junta Local de Seguridad, donde también se ha detallado el número de agentes que vigilarán la ciudad durante las Fallas.

En concreto serán más de 6.000 agentes entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. Del total del dispositivo, 3.899 policías serán miembros de la Policía Local de Valencia, un 32,3% más que en 2023.

La mascletà es ese evento que tiene lugar cada día del 1 al 19 de marzo a las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento. Como si de un ritual se tratase, miles de personas se congregan en los alrededores para ver el disparo.

Se trata de material pirotécnico de gran calibre, y evidentemente se deben tomar todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad de todos los asistentes.

De hecho, con el paso del tiempo estos protocolos se han ido actualizando y mejorando. Si nos remontamos a la Valencia en blanco y negro, los asistentes podían aproximarse hasta las icónicas vallas altas para ver la mascletà, algo que actualmente parece impensable.

Más recientemente llegaron las vías de evacuación, espacios que se vallan en las calles con mayor concentración de personas y que servirían para, en caso de necesidad, poder dispersar a los asistentes con mayor facilidad.

Por ejemplo, años atrás la calle de las Barcas se abarrotaba de valencianos y turistas que buscaban aproximarse lo máximo posible para disfrutar de esta cita fallera. Ahora, un gran espacio está desocupado y protegido por vallas.

También en otras calles como la de Periodista Azzati y Marqués de Sotelo. Esto provoca que cada vez menos gente pueda acercarse hasta el lugar del disparo.

Ahora, para controlar la multitud que se intenta acercar a la plaza del Ayuntamiento, la Junta Local de Seguridad ha decidido ampliar la vía de emergencia de la calle Sant Pau hasta el instituto Luis Vives.

Igualmente, el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento ha considerado crear una nueva vía de evacuación en la calle San Ferrnando y ampliar el espacio policial en la Estación del Norte.

Asimismo, desde el consistorio se han actualizado también los protocolos de todas las vías de emergencia y evacuación.

Catalá también ha pedido "un mayor control de las salidas de gente desde la Estación del Norte y la Plaza de Toros de Valencia para no incrementar todavía más el número de personas que se acerca a la mascletà desde la avenida del Marqués de Sotelo".

"Hay nuevos retos, pero yo creo que estas juntas de seguridad siempre son importantes y óptimas porque hay una coordinación de todas las administraciones", ha señalado.

Además, ha planteado que sería "recomendable" que Renfe valorara la posibilidad de cerrar las estaciones más cercanas a la plaza del Ayuntamiento -en el caso del metro, Colón y Xàtiva- entre las 12.30 y las 14.30 horas.

Así, ha abogado por que se pudieran modificar los horarios durante las horas de los disparos y controlar las salidas de gente para no incrementar "todavía más" el número de personas que se acerca a la 'mascletà' desde Marqués de Sotelo.

En concreto, en esta ha participado, además del Ayuntamiento de Valencia, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, además de responsables de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, entre ellos la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil o los Bomberos, entre otros.

Igualmente, la alcaldesa ha avanzado que "se ha ampliado el protocolo de protección de los espacios patrimoniales de la ciudad con la incorporación al dispositivo de la Iglesia de San Nicolás y la parte delantera de las Torres de Quart, que ha sido rehabilitada recientemente".

Por otro lado, el Ayuntamiento continúa trabajando también en el control de la pirotecnia ilegal de gran calibre.

En este sentido, Catalá ha asegurado que "se reforzarán los controles aleatorios de vehículos, los accesos, entradas y salidas en la ciudad y se ha reforzado el control de las redes sociales, donde los usuarios de estos elementos cuelgan contenido sobre esta materia".

Bernabé ha indicado que la Policía Nacional está realizando un ciberpatrullaje en las investigaciones en la red para el control de compra y venta de artefactos de pirotecnia ilegal y de paquetes de viajes desde el extranjero, con especial insistencia en el control de los vehículos que pueden llegar por parte de la Guardia Civil y en los espacios donde "tradicionalmente se utilizan" estos artefactos para que haya "una mayor presencia policial".