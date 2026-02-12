Pérez Llorca convoca una interparlamentaria para dar un impulso a la coordinación de la acción política en su año clave

El PP de la Comunitat Valenciana celebra este viernes una importante cita en Dénia. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha convocado una jornada interparlamentaria con el objetivo de dar un impulso a la coordinación de la acción política en su año clave al frente del Gobierno valenciano.

A la cita están llamados todos los diputados nacionales, autonómicos y provinciales, además de los senadores. Igualmente, acudirán los consellers a una posterior comida que se celebrará tras la clausura del evento.

La interparlamentaria tendrá lugar bajo el lema "Más cambio" y resulta relevante por el momento en el que se convoca. Pérez Llorca lleva poco más de dos meses en el cargo. En este tiempo, ha tenido lugar una primera etapa en su aterrizaje centrada en normalizar el relevo de Carlos Mazón.

El líder del Ejecutivo autonómico ha potenciado su agenda institucional y ha visitado la zona cero de la dana. Ahora, son numerosas las voces dentro del PP que ven la necesidad de que llegue una segunda fase: la de un impulso de la acción política, de la gestión y la del diseño de una estrategia clara para los próximos meses.

Máxime cuando ha llegado la primera crisis a nivel de Generalitat desde la llegada de Pérez Llorca: la de la polémica adjudicación de viviendas de protección pública en Alicante, que ya se ha cobrado varias dimisiones en el Ayuntamiento de esta ciudad y la renuncia del jefe de Gabinete de la consellera de Industria y Turismo, Marian Cano.

Los populares se encuentran inmersos en un ciclo electoral en varias autonomías que, si bien no incluye a la Comunitat Valenciana, sí le afecta por las expectativas que puedan tener en el territorio llegado el momento de los comicios de 2027 y de la medición que elabora asiduamente el partido a través de encuestas.

De manera que, aprecian algunos miembros de la formación, no se pueden permitir dar señales de agotamiento de legislatura o de descoordinación en la Generalitat.

En mitad de estas reflexiones que crecen a la interna se celebra la interparlamentaria del viernes. Según el comunicado oficial del PPCV, el objetivo es "establecer las bases para coordinar las líneas políticas básicas en todos los ámbitos institucionales, tanto a nivel provincial como autonómico y nacional, para defender mejor los intereses de la Comunitat Valenciana".

En definitiva, mejorar la coordinación política y aprovechar para reunir a todos los principales dirigentes del partido bajo la batuta de un Pérez Llorca que tiene pocos meses para conseguir ser el elegido de Alberto Núñez Feijóo como próximo candidato a la Generalitat.

Un tiempo en el que ha de lograr tener al partido unido en torno a él y lograr hitos de gestión que lleven su sello antes de la celebración de un congreso regional que, en principio, está previsto para septiembre.

La interparlamentaria del viernes contará con tres mesas que abordarán cuestiones como seguridad, vivienda, dependencia, agua, infraestructuras, costas, turismo, financiación autonómica e impuestos.

Éstas tendrán como ponentes a diputados del ámbito nacional, autonómico y provincial.

También se celebrará otra mesa sobre cohesión del territorio en la que participarán los tres presidentes provinciales: Vicent

Mompó (Valencia), Marta Barrachina (Castellón) y Toni Pérez (Alicante).

Las conclusiones de la convención serán expuestas por el secretario general de la gestora que en este momento dirige el PPCV, Carlos Gil, y -en representación de Génova- por el vicesecretario general de Institucional del PP, Esteban González Pons -designado presidente del Comité Electoral-. La clausura correrá a cargo de Pérez Llorca.