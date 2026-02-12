Llorca aborda con el Rey la reconstrucción tras la dana y le invita a la exposición temporal de Sorolla en Valencia

Este jueves, el Rey Felipe VI ha recibido en audiencia al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca en el Palacio de La Zarzuela, donde ambos han conversado acerca de temas relevantes para la autonomía con el foco sobre la dana del 29 de octubre de 2024.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión entre ambos, el president ha trasladado que el encuentro ha estado marcado principalmente por el plan de recuperación tras la dana y cómo se están afrontando las obras de reconstrucción.

Además, el jefe del Consell ha detallado que los Reyes "están invitados" a cualquier región de la Comunitat Valenciana, ya sea una zona afectada por la dana o no, pero el monarca sí que ha mostrado "mucho interés" por el estado de los territorios más dañados.

De igual manera, Llorca ha añadido que estos proyectos de reconstrucción "también necesitan la colaboración" del Gobierno central para "garantizar" que estos hechos no se vuelvan a repetir, destacando la primera reunión de la comisión mixta que se celebrará en breve.

"Nos tiene que servir para fortalecer por lo menos acuerdos en base a la reconstrucción y a la necesidad de que esas obras no se dilaten en el tiempo, que se busquen de alguna forma flexibilidad para que también los Ayuntamientos puedan desarrollar esa bolsa de dinero que tienen y que no son capaces de materializar porque hay un exceso de burocracia importante", ha agregado.

Durante el encuentro, Llorca también ha invitado al monarca a la exposición temporal de Sorolla y a la regata de vela 'Sail GP' que se celebrará en Valencia.

El líder del Gobierno valenciano también ha explicado que el Rey Felipe VI "se ha interesado" por las inversiones que han llegado a la Comunitat Valenciana y ambos han hablado de eventos importantes en la región, como los mencionados.

Es más, ha cursado invitación al monarca a ambos actos que se van a celebrar en Valencia, recordando que el Rey "es muy aficionado a la vela" y poniendo en valor la "sensibilidad" que los Reyes tienen por la región.

Asimismo, Llorca ha celebrado que la Reina Letizia vaya a acudir la próxima semana a la Comunitat Valenciana a visitar una empresa del calzado en la localidad alicantina de Elda.

Por último, el presidente valenciano ha dicho que también han hablado de la "estabilidad" y de lo "importante" que es conseguir acuerdos y apoyos.