El Gobierno quiere quitar la declaración de Interés Nacional a la Semana Santa de Sagunto por discriminar a las mujeres

El Gobierno central está valorando retirar la declaración de Interés Nacional a la Semana Santa de Sagunto por su discriminación hacia las mujeres, que tienen prohibida la participación en la fiesta.

El Ministerio de Turismo, a través de la subdirección general de desarrollo y sostenibilidad, ha iniciado los trabajos preliminares de valoración previstos en la normativa para determinar si concurren indicios suficientes para retirar este reconocimiento.

Alegan falta de participación de la ciudadanía, en este caso de las mujeres, según avanzó El Mundo y confirmaron fuentes gubernamentales a EL ESPAÑOL, y en general, incumplimiento de la orden ICT/851/2019 que regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional.

Esta orden establece como requisitos a la hora de conceder la distinción, entre otras cuestiones, el origen, la historia, la antigüedad, el valor cultural, el alcance como atractivo turístico y el arraigo en la localidad. En este punto, considera fundamental "la participación ciudadana en el desarrollo de la fiesta".

La orden contempla en su artículo 13 que la declaración podrá ser revocada cuando "haya dejado de cumplir alguno de los requisitos" , mediante "resolución motivada y previa instrucción del correspondiente expediente".

Una vez concluido este expediente, el Ministerio determinará si se adopta la medida, que supondría la revocación de este título concedido a la fiesta en el año 2004.

La lucha por la inclusión de las mujeres en la Semana Santa no es nueva. Un grupo de vecinos y vecinas del municipio valenciano de más de 70.000 habitantes lleva reclamando la entrada de la mujer en la celebración desde hace años.

Desde 2021, todos los martes santos, el colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto protesta a las puertas de la Ermita de la Sangre, sede de la cofradía, para que modifiquen los estatutos.

Sin embargo, la Cofradía de la Purísima Sangre, organizadora de la festividad, ha vetado el ingreso de las mujeres por motivos de tradición. De hecho, esta cofradía, que nació en 1492, es una de las más antiguas de España.

Actualmente, está formada por 1.700 cofrades, todos ellos hombres, tal y como marcan los estatutos.

En la última asamblea, en el año 2022, la hermandad rechazó la participación de las mujeres en una asamblea extraordinaria, con un 66% de los votos.