Daniel Ramírez 'reabre' una librería a la que iba Berlanga: "Son lugares fascinantes, con el misterio de los papeles viejos"

Los días que no existieron (Editorial Espasa) es la última novela de Daniel Ramírez, un thriller histórico donde la ficción se cruza con la memoria histórica en un relato vertiginoso en el que confluyen dos tramas: el retiro de los nazis en España después de la Segunda Guerra Mundial y la violencia de la banda terrorista ETA.

Es la historia de Julia, periodista de investigación, que trata de averiguar la verdad sobre el asesinato de su abuelo en San Sebastián, antes de que prescriba, pero su vida da un giro cuando contacta con ella un peculiar librero que conserva unos documentos relacionados con agentes nazis refugiados en España.

Este librero "viejo y misterioso" es Ramón Aldana y si bien es cierto que es un personaje de ficción, está inspirado en el tío del autor, José Luis Freire, y en su antigua librería en el centro de Valencia, hoy cerrada al público, pero en cuyo almacén descansan unos 10.000 volúmenes.

Ramírez ha hecho un hueco en su agenda de presentación del libro de este lunes para revelar a EL ESPAÑOL, de la mano de su tío, los secretos de este lugar mítico de Valencia, donde no era extraño ver a Luis García Berlanga paseando entre sus estanterías.

"Ese personaje, ese vendedor de libros misterioso es un homenaje a todos los libreros de viejo que he conocido, sobre todo a mi tío", explica Ramírez.

La Librería Patriarca, situada en la calle de La Nau, en pleno centro de Valencia, estuvo abierta solo una década pero fue suficiente para dejar huella en la Valencia cultural de esa época.

Dani Ramírez Biel Aliño

"Venía mucho Berlanga, pero también ha comprado libros aquí el presidente de Uruguay o Juan Manuel Bonet cuando era director del IVAM. Esta librería fue como una estrella fugaz", asegura el escritor y periodista.

En este sentido, señala que muchas de las obras que le han inspirado a lo largo de su vida se las ha regalado su tío, como memorias de personajes clave del nazismo o el franquismo o revistas de la época que han sido fundamentales para entender a la sociedad del momento.

"Cada vez quedan menos librerías de viejo en España y es una pena porque son lugares fascinantes, con ese componente de misterio, de los viejos papeles", añade.

Por ello, aprovecha el altavoz para rendirles un homenaje a "todos los vendedores de libros antiguos que se han ido y cuyas librerías han cerrado, pero también a los que todavía sobreviven ejerciendo este oficio".

Fotografía de la antigua librería, ya cerrada al público. Biel Aliño

30.000 ejemplares

Centrada en la compra y la venta de libros antiguos y de colección, la Librería Patriarca cerró en el año 2004, cuando José Luis Freire cumplió la edad de jubilación.

Con casi 90 años, recuerda esa etapa con cariño y la define como la más bonita de su vida. Ingeniero de minas de profesión, cumplió su sueño de dedicarse de lleno a los libros cuando ya superaba los 50.

Relata a EL ESPAÑOL que cuando acabó su relación laboral relacionada con la ingeniería lo tuvo claro. Ya custodiaba un fondo de 30.000 ejemplares y no fue difícil tomar la decisión. "Encontré este local, daba hasta miedo, estaba todo cerrado. Pero lo reformé y me traje del pueblo con un camión unos 20.000 títulos".

Y así empezó su nueva vida, rodeado de obras de todas las temáticas, muchas de las cuales siguen en su almacén. Nos muestra durante la conversación un ejemplar de la emblemática revista taurina El Ruedo, un número dedicado a la muerte de Manolete, en 1947.

Ejemplar de la revista taurina El Ruedo Biel Aliño

También enseña con orgullo obras sobre la Valencia de la época, con fotografías de Francesc Jarque, que dedicó su carrera a documentar las tradiciones y fiestas populares, y toda una colección de historia del arte de Summa Artis, con más de 50 tomos. Precisamente, en su colección, predominan los libros de arte y de historia del siglo XX.

Desconoce cuál será el futuro de sus 30.000 ejemplares, adquiridos a lo largo de toda una vida. Además del almacén en el que nos encontramos con ellos, tiene otros 10.000 en un apartamento y 10.000 más en el pueblo. "He empezado a vender ya algunos", afirma.

En su opinión, los libros nunca pasarán de moda y la gente seguirá leyendo, como siempre. El reto, a su juicio, lo tienen las librerías de toda la vida, ya que en internet se encuentra todo mucho más rápido, alega.

La librería de Ramón, en el libro de Daniel Ramírez, es un espacio cerrado, cargado de memoria, que simboliza todo aquello que se conserva al margen del relato oficial.

José Luis Freire y Dani Ramírez en el almacén de la Librería Patriarca Biel Aliño

Es un lugar de transmisión del conocimiento entre generaciones y es también lo que sentimos en el rato que compartimos en el almacén con la colección privada de José Luis.

Para despedirnos, ambos insisten en regalarnos alguna publicación. Tras una búsqueda casi imposible dejamos que los libros nos elijan a nosotros. Nos llevamos para la redacción un clásico, Rayuela de Cortázar, y Operación Lobo, memorias de un infiltrado en ETA de Xavier Vinader.

Sinopsis

En el libro de Ramírez todo es ficción, pero para darle verosimilitud y realismo al relato entrevistó a la hija de uno de los alemanes que bombardeó Guernica, a una de las víctimas de aquel bombardeo, al último ministro de Franco con vida y a terroristas de ETA, entre otros.

Los días que no existieron nace de la búsqueda de testimonios a punto de extinguirse, de papeles viejos o poco conocidos, de libros y objetos salvados de casas al borde del derribo. Casi una misión tan trepidante como la que vive la protagonista en la novela.

Julia Mendieta es una periodista de investigación que vive con una pesada carga a sus espaldas desde que ETA asesinó a su abuelo en los años duros de la banda terrorista. Un crimen que está a punto de prescribir y cuyo asesino sigue fugado.

Dani Ramírez Biel Aliño

Julia era tan solo una niña, pero se niega a pasar página. Su vida da un giro brusco cuando contacta con un anciano y peculiar librero, que conserva documentos antiguos relacionados con la presencia de agentes nazis en España durante los últimos meses de la Guerra Civil.

Julia tendrá que lidiar con las dos investigaciones. Por un lado, averiguar sobre el asesinato de su abuelo antes de que el crimen prescriba, y por otro, investigar sobre el caso de Ramón y su relación con Gustav Hafner, un agente nazi que vive en Madrid escondido bajo una identidad falsa.

El autor

Daniel Ramírez es periodista y escritor. Además de redactor jefe en EL ESPAÑOL, trabaja en Onda Cero, en el programa de Carlos Alsina. Es analista en La Sexta y Antena 3.

Como escritor, ha publicado libros de ensayo, reportaje y poesía. Su trabajo periodístico, basado en entrevistas con testigos, suele versar sobre la República, la guerra, el franquismo, la Transición y el terrorismo.

Esos elementos, que construyen la memoria de este país, son los mismos que están de fondo en la novela.

Recibió el Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés. La buena prensa lo nombró en 2023 el periodista más completo por sus entrevistas y sus reportajes.