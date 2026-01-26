La jueza cita a los tres escoltas de Mazón el 9 de febrero para aclarar sus pasos y conversaciones del día de la dana

Carlos Mazón a su llegada al Palau de la Generalitat. Rober Solsona / Europa Press

La jueza de la dana ha fijado para el próximo 9 de febrero las declaraciones como testigos de los tres escoltas de Carlos Mazón el día de la dana.

La magistrada acordó en su momento estas tres citaciones, junto a la del chófer que tenía asignado el expresidente de la Generalitat entre las 15.00 y las 21.00 horas del 29 de octubre. Él acudirá el 20 de febrero.

La instructora accedió a esta petición de una de las acusaciones para tratar de aclarar los pasos y las conversaciones de Mazón de aquella tarde.

Así, considera necesario escuchar los testimonios por si dichos testigos "pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", que realizó Mazón en relación al desarrollo de la reunión del Cecopi. Y, especialmente, a las comunicaciones mantenidas con la exconsellera Salomé Pradas en relación al envío del Es-Alert.

El propio Mazón reveló en el Congreso que los escoltas no le acompañaron a la salida del restaurante El Ventorro, en el que comió con Maribel Vilaplana.

El expresidente de la Generalitat llegó al Cecopi a las 20:28 y estuvo escasos minutos en el Palau aquella tarde tras acompañar al parking a la periodista.

La jueza trata de concretar todos estos pasos, si bien no puede imputarlo al estar aforado.

Junto a estas citaciones, también ha acordado la del diputado provincial Avelino Mascarell para el próximo 2 de marzo, quien estuvo en el Cecopi de la dana.