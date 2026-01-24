Sueldo de 24.000 euros y contrato indefinido: el restaurante de María Pombo busca jefe de cocina en Valencia

María Pombo llega a Valencia. Bueno, mejor dicho, sus sabrosas tortillas "de especialidad". Tras abrir recientemente en Sevilla, la influencer española ya ha fijado su próximo objetivo, y aunque todavía no confirme la fecha de apertura, ya se conoce incluso la ubicación del local.

El negocio de, entre otros socios, esta exitosa creadora de contenido, se llama La Martinuca, y ya cuenta con tiendas en Madrid, Barcelona, Sevilla e Ibiza y Formentera.

Ahora, la capital valenciana se prepara para recibir las tortillas de Pombo. En concreto, el local estará previsiblemente ubicado en la Plaza de Cánovas, en pleno centro de la ciudad.

Esta marca no es exclusiva de María Pombo, sino que ella simplemente es una de las socias. De hecho, la empresa nació en 2021 con Víctor Naranjo y Álvaro González, y posteriormente se sumaron tanto la influencer como su pareja, Pablo Castellano, así como Adrián González y Natalia Coll.

Se trata de una "tortillería de especialidad", como explican en su propia página web. Triunfa, además de por la carta que ofrecen con productos de gran calidad, por su opción de envío a domicilio.

"En La Martinuca queremos que disfrutes de una experiencia original y saludable, sin artificios, exclusiva y moderna, especializada en la tortilla española y acompañada por platos con denominación de origen, cerveza y bodega natural y un muy buen café", apuntan en la web.

Así, las tortillas de la carta están inspiradas en la abuela Martina: "Desde los años 80 hasta finales de los 90, cuenta la leyenda que entre los barrios de Usea y Aluche se podía adivinar dónde estaba Martina por el aroma del aceite de oliva virgen extra al dorar las patatas, que daban como resultado una tortilla fina, yemosa y reconfortante". "Martina, mujer cálida, sofisticada y cuidadosa, brillaba por su actitud alegre y práctica ante la vida. Filosofía y sentir que se vivía en su casa y se representaba en la tortilla, que era una más, y la excusa perfecta para juntar a los suyos a su alrededor", subrayan.

El restaurante no ha hecho oficial esta apertura, pero ya se ha descubierto la sorpresa gracias a las redes sociales. Concretamente, gracias a LinkedIn.

En esta plataforma, La Martinuca anunció que está en busca de un jefe de cocina para una nueva apertura. En la ubicación de la oferta de empleo figura la ciudad de Valencia.

"En La Martinuca no solo hacemos tortilla española. Estamos construyendo una marca que hace de lo cotidiano algo memorable", explican.

En la oferta laboral se pueden ver todos los detalles: el contrato sería "indefinido y estable" con un sueldo bruto anual de 24.000 euros.

Además, ofrecen "formación y acompañamiento constante, cocina con procesos definidos y equipo estable, y un proyecto en expansión y con posibilidad real de crecimiento".

Además, la oferta también detalla las funciones que deberá ejercer el jefe de cocina. Entre ellas destacan la de coordinar al equipo, asegurar la calidad del producto y, en definitiva, será el "responsable de la operativa diaria de cocina".

En cuanto a los requisitos, La Martinuca busca a una persona con experiencia liderando equipos y "con disponibilidad horaria completa de lunes a domingo".

También, entre otros, con "conocimiento y aplicación rigurosa de normas higiénico-sanitarias y capacidad para gestionar equipo, producto y procesos con autonomía".