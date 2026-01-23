Valencia exige al Gobierno una auditoría y obras de mejora en las líneas de AVE y Cercanías que llegan a la ciudad

El Ayuntamiento de Valencia exigió este viernes al Gobierno que lleve a cabo una auditoría y obras de mejora en las líneas de AVE y de Cercanías que llegan a la ciudad.

La Junta de Gobierno local aprobó una moción para instar al Ejecutivo central a llevar a cabo un plan integral ante "la preocupación constante" por "el estado de las infraestructuras ferroviarias" que está "provocando continuamente retrasos".

En el documento aprobado, el Consistorio dirigido por María José Catalá denuncia que los retrasos "no sólo perjudican a los miles de usuarios que usan diariamente el servicio, sino que también está provocando que los ciudadanos opten por utilizar su vehículo privado para llegar a su destino".

Esta situación, según critican, se traduce en un aumento de los vehículos privados que acceden a la capital del Turia.

Por otra parte, afean al Ejecutivo de Pedro Sánchez el "incumplimiento" del Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana 2017-2025. "No se ha cumplido y más de la mitad de las obras de mejora previstas por el Gobierno no se han realizado, lo que está provocando un deterioro del servicio", señala la moción.

En este sentido, en la rueda de prensa posterior a la junta, el portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, explicó que "lo prioritario es la seguridad y también garantizar la competitividad y la calidad de un servicio que es fundamental para la movilidad de las personas que entran todos los días y salen de la ciudad".

Caballero hizo referencia a "la realidad que estamos viviendo durante los últimos días", en alusión a los accidentes ferroviarios registrados en Andalucía y Cataluña, pero apuntó que la reivindicación que se plantea "no es algo de estos últimos días".

El responsable municipal subrayó el "largo tiempo" que se está "exigiendo y pidiendo mejoras en las infraestructuras, en el mantenimiento y en las inversiones que debe realizar el Gobierno de España en el sistema ferroviario".

"En el Ayuntamiento de Valencia vemos cómo crece el tráfico exterior. Cada vez entran más coches de fuera de la ciudad porque el servicio de Cercanías no llega, llega con retrasos o hay cancelaciones prácticamente a diario", explicó.

Preguntado por si la petición de mejoras y una auditoría la va a trasladar también a la Generalitat para mejorar el servicio de metro y tranvía, el concejal afirmó que se pide "la mejora del sistema a todas las administraciones". "Somos los primeros en exigirnos a nosotros mismos", aseguró.