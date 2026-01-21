El subdirector de Emergencias: "Si el mail de la CHJ hubiera llegado 2 horas antes se habría podido avisar a la población"

El subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, declaró ante la jueza de la dana que "si el mensaje de las 18:43 horas hubiera llegado dos horas antes, se hubiera podido avisar a la población".

Contundente contra la Confederación Hidrográfica del Júcar, Suárez critica, no solo la tardanza del correo electrónico que envió el organismo de cuenca sobre la crecida súbita del caudal del barranco del Poyo, sino también la falta de interpretación de los datos.

"La situación a las 18.45h era mucho más complicada. Si a las 16:45 tienes una información de que va a ocurrir algo totalmente grave se hubiera podido hacer un mayor análisis o haber considerado de manera más imperativa los sistemas de aviso a la población", sostuvo ante la jueza.

El subdirector de Emergencias se refiere de esta manera al correo electrónico que la CHJ que este mismo organismo envió a las 18:43 horas del 29 de octubre de 2024 en el que se alertaba de la subida del caudal del Poyo cuando ya alcanzaba los 1.686 m3/s.

De hecho, el propio Miguel Polo, presidente de la Confederación, ya reconoció ante la magistrada que "no había capacidad de reacción" cuando se envió el mensaje; algo que también defiende Suárez con hincapié en que un aviso previo habría servido para alertar a la población.

El presidente del organismo aseguró ante la jueza que "no recibió ninguna comunicación" acerca del correo que envió la CHJ sobre la subida del caudal.

De la misma manera, se mostró crítico con la falta de interpretación de los datos de parte del organismo de cuenca. "La CHJ no manda una interpretación de impacto de los datos, llega un aviso de una cantidad sin ningún análisis, junto con cientos de correos".

Además, pone el foco sobre el propio Polo y su papel en el Cecopi el 29-O. "En el Cecopi estaba la autoridad que tenía que dar ese análisis, con formación en sistemas hidráulicos, quien él mismo manifestó que no vio relevante ese mensaje", aseguró en referencia al presidente de la CHJ.

Para Suárez, el problema se encontraba en esa ausencia de interpretación. "En el Cecopi había personas que sabían interpretar esta información", pero esa interpretación no llego al centro de operaciones ni al propio Suárez.

También en cuanto a los datos proporcionados, esta vez en relación con los del SAIH, el subdirector de Emergencias indicó que en el momento de la dana, los datos "no eran adecuados para tomar medidas de protección civil".

"Ya no está en la página web. Hay algunos pantallazos que se hicieron. Había un ingreso en disclaimer que decía "estos datos no se pueden hacer valoraciones de protección civil, debe ser siempre consultado con la CHJ"", aseguró ante la jueza.

Fallecidos en la dana

Por otro lado, en cuanto a las estimaciones de fallecimientos en las primeras horas de la tragedia, el subdirector de Emergencias recordó ante la magistrada que cuando se retiró esa noche "ya sabía que había muchos muertos" y que propusieron activar el protocolo de múltiples víctimas.

El propio expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, le preguntó su opinión técnica sobre cuantos fallecidos habría tras la tragedia. "Entre 200 y 300 personas", contestó Suárez. "Solo tenía en la cabeza que estábamos ante un desastre", añadió.

Él tuvo conocimiento del primer fallecido sobre las 19:30 horas de la tarde de la dana. Además, declaró que no tenía constancia de la información del fallecido en Utiel que Pradas comunicó a Mazón.

"El sistema nacional de protección civil no estaba preparado para lo que ocurrió, muchos debates se alargaron en el tiempo y estábamos en una situación muy tiempodependiente", declaró.



Retirada de Bomberos

Por otro lado, en cuanto a la retirada de los Bomberos de la vigilancia de barrancos y cauces, Suárez afirmó que "no se les dijo que se retiraran a la hora o a las dos horas".

Si me hubieran preguntado, habría dado por hecho que los bomberos estaban", aseguró ante la magistrada.

