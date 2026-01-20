Mompó estudia denunciar al Gobierno para forzarle a que le entregue las llaves del antiguo edificio de Hacienda

La Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de la ciudad siguen sin recibir las llaves del antiguo edificio de Hacienda en Valencia por parte del Gobierno de España nueve meses después de que el Tribunal Supremo reconociera que estos son los propietarios del inmueble.

Una espera por la cual la corporación provincial que preside Vicente Mompó estima ahora "instar al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valencia la ejecución de la sentencia" declarada firme por el Supremo en mayo de 2025. O dicho de otro modo: denunciar al Ejecutivo para forzarle a cumplir el fallo judicial.

El Alto Tribunal, conviene recordar, confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia, que determinaba que este emplazamiento debía volver a manos de la Diputación y del consistorio que dirige María José Catalá.

La propiedad, por tanto, quedaba en manos de ambas instituciones: el 60% del Ayuntamiento y el otro 40% de la corporación situada en la Plaza Manises. Pero nueve meses después, todavía no han recibido las llaves del inmueble ni han podido cotejar el estado en el que se encuentra.

La Diputación, conviene recordar, envió un requerimiento el pasado 28 de octubre para reclamar un informe sobre el historial del edificio situado en la calle Guillem de Castro, en pleno centro de la ciudad, junto a las llaves de la propiedad. Un escrito que, más tarde, el 2 de diciembre, volvieron a remitir al no obtener respuesta alguna.

Apenas una semana después, el propio Ministerio de Hacienda le respondió: "Por motivos desconocidos, el escrito de 28 de octubre no llegó a conocimiento de esta Delegación de Hacienda". En definitiva, que el requerimiento se había extraviado.

No obstante, en el mismo escrito el Gobierno reconocía que estaba recabando toda la documentación solicitada para hacer remitirla en el momento en que se suscribiera "el acta de entrega del edificio".

"En cuanto a la fecha de suscripción del acta de entrega, esta Delegación se encuentra pendiente de que la Dirección General de Patrimonio del Estado, de conformidad con la Abogacía del Estado, nos concrete alguna cuestión relativa a las instrucciones para proceder a la suscripción de dicha acta de entrega", continuaba el escrito.

La Diputación, acto seguido, envió una carta al Ministerio para advertirle que le daban un plazo de 30 días para dar por zanjado el asunto y tener las llaves en su poder. Una 'moratoria' que finalizó el 9 de enero, sin que se haya producido un avance de ningún tipo.

Por ello, la corporación provincial estudia ahora acudir a los tribunales de nuevo para forzar al Gobierno a ejecutar el fallo. "Hay una sentencia firme y aún no hemos podido ni entrar al edificio para saber cómo está", lamentan en declaraciones a EL ESPAÑOL.

"El periodo de ejecución voluntaria, que era de dos meses, finalizó ya y nueve meses después seguimos esperando", agregan.

Desprendimientos de techo

La disputa entre ambas administraciones comenzó en 2018, cuando el Ministerio de Hacienda procedió a la desafectación de este inmueble de la Agencia Tributaria dos años después de decretar su cierre por el desprendimientos de techos.

Como el edificio se alzó sobre un suelo cedido por el Ayuntamiento y la Diputación para dicha finalidad, su clausura y desafectación motivó que ambas instituciones reclamaran al Ministerio la reversión de esta cesión.

Se trata de una parcela con 2.316 metros cuadrados de superficie, y que en el año 1951 se cedió gratuitamente a Hacienda para erigir el edificio.

Según la Diputación, ahora deberán evaluar el estado del edificio, que lleva cerrado y sin acoger ningún tipo de actividad desde 2016, cuando tuvo que desalojarse por el derrumbe de parte del techo.

Aunque la 'ofensiva' para recuperar este espacio está protagonizándola la Diputación, lo cierto es que es el Ayuntamiento de Valencia está también especialmente interesado en su recuperación.

La institución que preside Mompó quería instalar en este espacio un museo en el que exhibir toda su colección de arte, pero Catalá ofreció entonces el Palacio de los Marqueses de Montortal, ubicado en la plaza Tetuán, para que lo destinaran a este fin con la intención de quedarse la sede de Hacienda para uso municipal.

La alcaldesa, eso sí, no reveló qué uso estudiaba darle a la antigua sede de Hacienda, si bien en su momento el gobierno municipal de Joan Ribó pretendía rehabilitarlo para ubicar oficinas en pleno centro de la ciudad y a tan solo unos pasos de la casa consistorial.