La Fiscalía pide 3 años de cárcel para una edil de Vox en Valencia por sus mensajes contra migrantes y el colectivo LGTBI

La Fiscalía ha solicitado tres años de prisión por delito de odio para la concejala de Vox en Valencia, Cecilia Herrero, por mensajes de naturaleza racista que publicó entre 2020 y 2024 en la red social X (antes Twitter).

Ante la publicación de más de 20 tuits de carácter racista entre esas fechas, la sección de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido la apertura de juicio oral y una pena de entre 14 meses y tres años de prisión.

Tal y como reza el documento al que ha accedido EL ESPAÑOL, y que ha adelantado eldiario.es el ministerio público considera que los mensajes de Herrero en redes sociales estaban "encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión contra personas migrantes, integrantes del colectivo LGTBI y personas con discapacidad".

A través de "un lenguaje peyorativo, burlas y expresiones claramente estigmatizadoras", la Fiscalía afirma que "centra su ataque con especial beligerancia en el colectivo LGTBI, en las personas con discapacidad, en las personas de color de piel negra, de otros orígenes nacionales, a quienes cosifica, deshumaniza y les atribuye generalizadamente la comisión de delitos".

Además, resalta que, "a través de los contenidos publicados durante los años 2020 a 2024 ha venido asociando inmigración con una invasión del territorio español, con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de temor, inseguridad y alarma social entre la población".

Con el fin de generar "alarma en la población, la Fiscalía sostiene que Herrero "hace uso del origen de la persona, magrebí, o su religión, musulmana, como un rasgo definitorio del presunto agresor con la clara voluntad de asociar su procedencia con la delincuencia y de atribuir connotaciones negativas y estigmatizadoras a la inmigración en general".

Con todos estos mensajes, insiste el ministerio fiscal, "contribuye a despertar o aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos de forma generalizada e injusta contra estos colectivos de personas, con el evidente peligro de generar sentimientos de odio, de rechazo y hostilidad frente a ellos por parte de la población".

Para la Fiscalía, los hechos relatados son constitutivos de "un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución, previsto y penado en el artículo 510.1 a) del Código Penal, 510.3, 510.5 y 510.6 del mismo texto legal".

Los mensajes

"Los moros nos invaden", basta de patrocinar al moro" o "expulsión ya de inmigrantes y del Gobierno en la misma patera" son algunas de las casi treinta publicaciones por las que la concejala ha sido acusada por delitos de odio.

Què més has de parar-te a pensar senyora Catalá? 🤔 https://t.co/sLd6y4WKyl — Compromís València (@CompromisVLC) May 15, 2024

"Tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros"; "asco. Son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada"; "no son migrantes ni inmigrantes; son invasores"; "basta de patrocinar al moro; los recursos nacionales para los españoles" o "el moro nos está invadiendo mientras se rearma. Invasión consentida y patrocinada por el gobierno traidor", son algunos de los mensajes.

Los mensajes publicados en la red X no solo tienen tintes racistas, ya que la concejala de Vox también comparte diferentes contenidos polémicos contra colectivos LGTBI.

Piden su cese

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuan, ha exigido a María José Catalá "el cese inmediato" de Cecilia Herrero y que "exija su dimisión", tras conocerse la solicitud de la Fiscalía.

"María José Catalá debe cesar de manera inmediata a Cecilia Herrero del gobierno de la ciudad de Valencia y exigir su dimisión" porque "no podemos tener una concejala con competencias de gobierno a la que la Fiscalía le pide tres años de cárcel por sus mensajes racistas y homófobos", ha afirmado.

El portavoz socialista ha calificado de "vergüenza" que el gobierno municipal mantenga a Herrero en el ejecutivo.

Así, ha apuntado que los vecinos y vecinas de esta ciudad "merecen no tener concejales que son ahora mismo acusados por la Fiscalía por sus comportamientos absolutamente antidemocráticos y no cabe una racista y una homófoba en el gobierno de Valencia".