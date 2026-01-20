Compromís pide una auditoría a la EMT de Valencia ante "el agujero económico de 100 millones de euros"

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, exigió este martes una auditoría externa a la EMT ante el "agujero económico" que "puede llegar a los 100 millones de euros".

La edil denunció que la situación de la empresa municipal ha entrado en "una fase de riesgo grave", por lo que reclamó la dimisión del concejal de Movilidad, Jesús Carbonell.

El concejal Giuseppe Grezzi detalló que la EMT arrastra deuda superior a los 40 millones de euros derivada del impago de la Generalitat por la compensación de los títulos conjuntos, como la tarjeta SUMA.

A esta cifra, según explicó Grezzi, se suma la pérdida de más de 28 millones de euros en ayudas al transporte de 2025 y 2026 que recibe directamente la EMT del Estado a través de la ATMV por no haber cumplido con los requisitos vinculados a la Zona de Bajas Emisiones.

"La inacción con la ZBE no es solo un problema ambiental o de movilidad, es también un problema económico de primer orden que ahora pagamos todos", añadió.

En este sentido, alertó de otro "agujero" de hasta 24 millones de euros asociado al proyecto europeo Ciudades Conectadas, "lo que acabaría de configurar un escenario financiero insostenible".

"Si estas cifras se confirman, estaremos ante una losa económica que hipotecará la capacidad del Ayuntamiento para invertir en servicios públicos, desde la vivienda hasta los servicios sociales", criticó.

Grezzi criticó el "deterioro del servicio". Aseguró que cada vez hay más autobuses completos desde las primeras paradas, ha bajado la velocidad comercial y han aumentado las frecuencias de paso.

Al respecto, denunció que al mes se producen unas 300 cancelaciones. Todo ello se debe, en su opinión, a la falta de conductores y de mecánicos, ya que "no se cubren bajas ni se crean bolsas de trabajo suficientes".