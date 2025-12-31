Pérez Llorca reclama las obras hidráulicas, la financiación y la colaboración entre gobiernos en su mensaje de Fin de Año

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado en el tradicional mensaje de Fin de Año las obras hidráulicas tras la dana, la financiación autonómica y la colaboración entre administraciones.

El líder del Gobierno valenciano ha elegido el municipio de Utiel para este mensaje, la primera localidad afectada por la tragedia del 29 de octubre de 2024 y en la cual fallecieron seis personas.

Pérez Llorca ha recordado, de nuevo, a las víctimas de la dana, a quienes ha trasladado su "empatía, cariño y atención". También se ha comprometido con los damnificados a que la recuperación "sea completa" con "hechos y recursos".

"Estoy decidido a que ningún vecino vuelva a pasar miedo cuando llueva, y para ello hablaré y colaboraré con todas las administraciones públicas, sean del color político que sean. Es mi compromiso personal. Trabajar juntos por los valencianos, desde la lealtad y el sentido común, para que las obras en cauces y barrancos sean una realidad de una vez por todas", ha afirmado.

Igualmente, ha mencionado a las cuatro mujeres asesinadas durante el 2025 por sus parejas. Aun así, ha evitado hablar de violencia machista y ha rechazado "cualquier tipo de violencia, venga de donde venga", además de condenar "una realidad dolorosa que hay que conseguir erradicar entre todos".

El presidente de la Generalitat ha vuelto a hacer hincapié en su objetivo de "rebajar el tono" de la confrontación política: "La polarización de nuestras vidas no es sostenible. No lo puede ser. Entre todos tenemos que colaborar para bajar el tono. Escucharnos más. Yo me comprometo a hacerlo y espero que todos trabajemos para que se pueda conseguir".

Pérez Llorca ha mencionado algunas de las líneas a las que ya apuntó en su discurso de investidura y que supusieron guiños a Vox: las "normativas alejadas de la realidad social de nuestra tierra" que "castigan a agricultores, ganaderos y pescadores", en referencia (sin nombrarlo) al Pacto Verde Europeo.

Financiación, agua y vivienda

El presidente de la Generalitat ha abogado por el diálogo y el consenso para defender un sistema de financiación justo, "una solución técnica" en materia hídrica, la defensa de los sectores productivos y que la vivienda "sea considerada como una cuestión de Estado".

Igualmente, ha ratificado su compromiso de "trabajar por los valencianos y las valencianas" con el propósito de "escuchar todas las voces de nuestra sociedad y trabajar por los intereses de cada una de ellas"

También ha remarcado la apuesta del Consell por la convivencia y la estabilidad institucional "para consolidar iniciativas, fortalecer proyectos y cultivar la confianza de los ciudadanos".

Bajada de impuestos

Del mismo modo, ha hecho gala de "la rebaja fiscal para las rentas bajas y medias, el impulso al empleo y a la inversión, la reducción de las listas de espera en sanidad y dependencia, la libertad educativa y la gratuidad de la escolarización de cero a tres años".

"Podemos hacer más para ayudar a nuestras familias y que el esfuerzo tenga recompensa", ha manifestado el presidente de la Generalitat, quien ha señalado que "por primera vez, los estudiantes universitarios que aprueben todas las asignaturas de primero no tendrán que pagar su matrícula".

Pérez Llorca ha destacado las medidas impulsadas por la Generalitat como el Plan Vive para el desarrollo de viviendas de protección pública o la reducción de los impuestos en la compra de inmuebles. Asimismo, ha urgido al Gobierno de España a sumarse a este programa y rebajar el IVA en la compra de la vivienda "porque esto no lo podemos hacer solos".

Finalmente, el jefe del Ejecutivo valenciano ha manifestado la necesidad de "dejar a un lado el ruido, la crispación y afrontar los retos que vienen", entre los que ha remarcado la simplificación administrativa, el apoyo al campo y fortalecer los servicios públicos, entre otros.