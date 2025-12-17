Sánchez se compromete con Pérez Llorca a constituir la comisión mixta de la dana 14 meses después de la tragedia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este miércoles a constituir una comisión mixta entre Ejecutivo central, Generalitat y ayuntamientos para coordinar la gestión de la dana. Una reclamación del Gobierno valenciano y que Sánchez acepta ahora, 14 meses después de la dana.

Así se lo ha trasladado al jefe del Gobierno valenciano, Juanfran Pérez Llorca, durante una reunión mantenida en Moncloa. Se trata del primer encuentro que tiene lugar entre los responsables de ambas administraciones tras la tragedia. Sánchez se negó a citarse con Carlos Mazón, quien dimitió a comienzos de noviembre.

La comisión mixta estará conformada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus; y los municipios afectados por la tragedia.

"Para mí no es un éxito", ha dicho Pérez Llorca en su comparecencia posterior ante los medios. "Esto se tendría que haber hecho desde el principio y no lo entiendo", ha valorado. De hecho, le ha pedido que incluya en la comisión a la Diputación de Valencia.

Sánchez también ha trasladado al presidente de la Generalitat que presentará el próximo enero una propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica que llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Pérez Llorca se ha mostrado escéptico al respecto -ha dicho que cuando llegue la estudiarán y valorarán- y le ha reclamado un fondo de nivelación para compensar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, algo a lo que Sánchez no se ha comprometido.

"Él me ha comentado su propuesta de condonación de la deuda pactada con ERC y le he dicho que no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Aceptar esa quita es como aceptar la pedrea cuando otro se está llevando el premio de la lotería", ha indicado.

Pese a que se ha mostrado en contra con esa condonación en línea con el posicionamiento del PP, Pérez Llorca sí se ha remitido -al igual que hizo Mazón- a una hipotética aprobación en el Congreso. Una vez llegado ese momento -si llega-, "ya tomaremos nuestra decisión", ha dicho.

Plataforma de la Financiación

El presidente de la Generalitat también ha hecho referencia, durante la reunión, a la Plataforma por una Financiación Justa. Ésta aglutina a los agentes sociales -los sindicatos UGT y CCOO y la patronal (CEV)- y todos los grupos parlamentarios con representación en Les Corts (PP, PSPV y Compromís) excepto Vox.

Pérez Llorca intentó el pasado verano -cuando él era portavoz popular en Les Corts- un acercamiento después de que los socialistas introdujeran exigencias que el PP no quería asumir y que provocaron que la última reunión de la plataforma fuera en septiembre de 2024.

Pero ni las relaciones entre los populares y el PSPV eran las mejores ni Mazón mantenía la mejor de las sintonías con el entonces presidente de la patronal, Salvador Navarro.

Así que tras el cambio en la presidencia de la Generalitat -y de la CEV- ahora Pérez Llorca quiere reintentar convocar a la Plataforma. "Le he pedido a Sánchez que dé la orden al PSPV para que vuelva", ha comentado.

"No ha sido satisfactorio"

"No considero la reunión satisfactoria", ha resumido el presidente de la Generalitat, aunque la ha calificado de "seria., amable y de trabajo".

Pérez Llorca ha destacado que ha exigido igualmente al jefe del Ejecutivo central ayudas a fondo perdido por la dana, algo que tiene la "sensación" que "no va a llegar".

También celeridad en las obras hidráulicas pendientes por parte del Gobierno. "Si hay ir a la vía judicial para reclamarlas iremos", ha advertido Pérez Llorca.

Documento con 100 acciones

El presidente de la Generalitat ha entregado a Sánchez un documento con 100 acciones en el que se recogen reivindicaciones históricas y necesidades de la Comunitat debido al "poco tiempo" -alrededor de una hora- que han tenido de reunión.

Entre ellas, medidas para incentivar la economía y el empleo, acciones para la recuperación tras la dana y otras sobre sanidad, educación, servicios sociales, justicia, vivienda o seguridad.

Agua

Otro de los asuntos que se han abordado en la reunión es el del agua. Pérez Llorca ha trasladado a Sánchez la "necesidad imperiosa" de continuar garantizando el trasvase Tajo-Segura para la zona sur de la Comunitat Valenciana, en concreto para la comarca de la Vega Baja, con el fin de no "poner en peligro toda la huerta alicantina".

Asimismo, ha puesto de relieve "el problema" que, a su juicio, existe por los caudales ecológicos y, ante esta situación, ha solicitado que se active una Comisión Técnica del Agua.

Llorca ha agregado que "ha intentado hacer ver" a Sánchez que "por mucho que se apueste por la desaladora de Torrevieja, en el caso de la Comunitat Valenciana, si la instalación para canalizar esa agua desalada no está hecha -supone una inversión de más de 600 millones- y ya no llega agua del trasvase, se está poniendo ya en peligro toda la huerta alicantina".