PP y Vox aprueban en la comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia los Presupuestos de 2026

La Comisión de Hacienda y Participación, Economía, Innovación y Grandes Proyectos del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este miércoles el presupuesto municipal para el año 2026, el penúltimo paso antes de su aprobación definitiva en el pleno del próximo lunes 22 de diciembre.

PP y Vox han rechazado en este espacio las alegaciones presentadas por los grupos de la oposición, PSPV y Compromís.

Las cuentas municipales del próximo año ascienden a 1.250 millones de euros, con un incremento del 3,3 % (más de 40 millones) con respecto al ejercicio presupuestario de 2025.

El presupuesto consolidado, que incluye a los organismos autónomos y empresas públicas, se eleva a 1.415,3 millones de euros; en 2025 fue de 1.338,6 millones de euros, lo que supone un aumento de 76,7 millones y un aumento de 5,7%.

Tal y como ha explicado la concejal de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, el presupuesto de 2026 se centra en tres ejes destacados de actuación con "el objetivo de conseguir una Valencia más amable, segura y habitable".

"Para avanzar hacia una ciudad más amable destinamos 134,38 millones de euros en servicios sociales y en promoción social. Y para aumentar la seguridad, el orden público, ordenación de tráfico, y prevención en emergencias 230,7 millones", ha añadido la edil.

San Segundo también ha subrayado que las cuentas municipales del próximo año están orientadas a la reconstrucción económica y social por la dana, así como a mantener pulso económico, social, cultural y de seguridad de la ciudad.

Rebaja fiscal

En cuanto a fiscalidad, el gobierno municipal mantendrá las rebajas planteadas en el ejercicio anterior y, a su vez, reduce la deuda un 67%.

La deuda del Ayuntamiento se situaba al final del mandato anterior, en el mes de julio del año 2023, en 225 millones de euros, mientras que con la ejecución del presupuesto de 2026 se prevé que se reduzca a dos dígitos quedando en 74 millones de euros.

Al respecto, Ferrer San Segundo ha señalado que "la mayor noticia para el 2026 es que este gobierno, por tercer año consecutivo, confirme el mantenimiento de la mayor rebaja fiscal de su historia".

En este sentido, ha celebrado que esta medida beneficie "desde el primer momento al 99% de los vecinos y comerciantes de Valencia". Y ha criticado que el gobierno de Compromís y PSOE "los subiera" e hiciera pagar las tasas "al 100%".

"Será el tercer Presupuesto consecutivo aprobado por el Gobierno municipal de María José Catalá, lo que es una gran noticia para los valencianos. Ello es especialmente relevante a la vista de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez que ni siquiera ha presentado a aprobación ningún Presupuesto General del Estado en toda la legislatura", ha concluido.