El PP garantiza que Feijóo entregará a la jueza sus mensajes con Mazón el día de la dana: "Colabora con la Justicia"

La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, entregará a la jueza encargada de la causa de la dana los mensajes que intercambió con el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la tragedia.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntada sobre la decisión de la jueza Nuria Ruiz Tobarra de citar a Feijóo como testigo para que dé cuenta de qué información le trasladó Mazón el día de autos.

"Si la jueza de la dana entiende que pueden servir de alguna manera los mensajes para ver qué pasó, pues, efectivamente, el señor Feijóo cumplirá como no puede ser de otra manera", ha dicho Muñoz, quien ha añadido que Feijóo "colabora con la Justicia".

"Le puedo asegurar que el señor Feijóo está a lo que diga la Justicia, colabora con la Justicia, y mantiene perfectamente lo que dijo desde el principio", ha comentado Muñoz.

Además, ha contrastado esta actitud con la del PSOE que, según ha remarcado, "no ha entregado sus cuentas todavía a la Audiencia Nacional", a pesar de que ha "expirado el plazo" para ello.

La magistrada llamó a comparecer como testigo a Feijóo el pasado viernes ante la afirmación que realizó el líder del PP nacional de que el expresident le informó "en tiempo real" de la situación en Valencia durante la dana.

Así lo hizo tras la petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

En un auto de este pasado viernes, llama al líder del PP a "dar razón de los comentarios" que Mazón, pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

No cita a Sánchez

Al contrario que al líder popular, la magistrada consideró que no debía citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como testigo en la causa judicial. Así lo comunicó este lunes ante la petición de Hazte Oír, acusación particular en el proceso.

Según apuntó, la jueza asegura que "la hora en que se produce el intercambio del mensaje (entre Sánchez y Mazón), a las 22:50 horas, se aparta radicalmente del momento en que se produjo el proceso de toma de decisiones".

De esta manera, a juicio de la instructora, la prueba trataría "de un eventual análisis de lo sucedido a posteriori, en un momento ulterior de lo que constituye el objeto de la investigación".

Por otro lado, el auto recoge que no consta que el presidente del Gobierno, "a diferencia del Sr. Alberto Núñez Feijóo, estuviera informado en tiempo real por el sr. Mazón de la emergencia, por lo que el supuesto es claramente diferente".