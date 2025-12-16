Confirmado por el Gobierno valenciano: no se sumará al billete de 60€ de transporte hasta "ver la letra pequeña"

Pedro Sánchez este lunes durante la presentación del informe periódico de rendición de cuentas 'Cumpliendo'. Eduardo Parra / Europa Press

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no ha confirmado si la Comunitat Valenciana se sumará al billete único de transporte anunciado por el Gobierno este lunes y condiciona su apoyo a leer "la letra pequeña" y el contenido de esta medida.

"Yo siempre defiendo que tiene que haber diálogo entre las administraciones. No me gustan las ideas cuando las plantea solo una administración incluyendo a todas las demás, creo que no se tiene que hacer así", ha apuntado Llorca.

Así se ha manifestado al ser cuestionado sobre si la Generalitat se sumará al billete único para toda España de 60 euros al mes que anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia de balance anual.

El Ejecutivo central espera que las autonomías y los ayuntamientos se sumen al proyecto para incluir metros, tranvías y autobuses urbanos de su competencia.

El jefe del Consell ha indicado que lo que "pediría y recomendaría" al Gobierno, un día antes de su reunión con Sánchez en la Moncloa, es que "cuando quiera hacer algo y que todas las comunidades autónomas participen", primero que lo explique.

Además, ha criticado la manera en la que lo ha llevado a cabo. "No que lo anuncie y diga qué van a hacer los demás sin saber nadie la letra pequeña", ha explicado.

Por tanto, ha zanjado, respecto a si la Generalitat se sumará o no al billete único para que incluya el transporte de competencia autonómica: "Como quiero ser respetuoso, daré una respuesta cuando me lea el contenido".

"Aquí en la Comunitat Valenciana se lleva mucho tiempo trabajando promocionando el transporte público, pero también quiero que se tenga una consideración", ha subrayado.

"Somos la comunidad peor financiada de España, nos llega tarde el fondo de liquidez (FLA), no se atienden reclamaciones económicas históricas en dependencia o en [atención sanitaria] a desplazados", ha reivindicado al tiempo que ha indicado que este miércoles trasladará "todo eso" a Sánchez.

Este martes, Pedro Sánchez presentó una nueva medida para el transporte público nacional: un abono único mensual que permitirá desplazarse por todo el territorio nacional. Tendrá un coste de 60 euros al mes para adultos y 30 euros para los jóvenes menores de 26 años.

Comenzará a usarse en la segunda quincena de enero y dará acceso a los trenes de Cercanías, Media Distancia y a los autobuses estatales, lo que supondrá un notable ahorro económico para los usuarios habituales.

Según las cifras que ha dado a conocer el Gobierno, cerca de dos millones de personas se beneficiarán de esta iniciativa.