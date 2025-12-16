Los alumnos de British School of Valencia llevan la música y el espíritu navideño a la Residencia Fortuny

La música, las sonrisas y la emoción compartida han sido las grandes protagonistas de la visita que un grupo de alumnos de British School of Valencia (BSV) ha realizado a la Residencia Fortuny.

Los estudiantes, miembros del Club de Correspondencia y del coro del colegio, ofrecieron un recital navideño y compartieron una mañana muy especial con los residentes, en una experiencia que dejó huella tanto en pequeños como en mayores.

La iniciativa se enmarca dentro de los proyectos educativos del centro orientados a fomentar valores como la empatía, la solidaridad y el compromiso con la comunidad.

En esta ocasión, la actividad adquirió un carácter especialmente emotivo al unir la música con el contacto intergeneracional en un contexto tan significativo como las fechas previas a la Navidad.

El Club de Correspondencia de BSV es un proyecto epistolar que trabaja la escritura, la creatividad y la comunicación desde un enfoque centrado en los valores y el sentimiento de comunidad.

A lo largo del curso impulsa distintas acciones dentro del colegio, y en esta ocasión sus alumnos se sumaron al coro para participar en la visita a la residencia, ampliando así el alcance del proyecto y dando un nuevo sentido a su labor educativa.

El principal objetivo del encuentro fue ofrecer a los residentes una mañana entrañable y compartir con ellos el espíritu navideño, al tiempo que los alumnos vivían de primera mano la importancia de cuidar y acompañar a las personas mayores.

A través de la música y de pequeños gestos, los estudiantes llevaron alegría y cercanía a los residentes, generando un ambiente de celebración y afecto compartido.

Crear un vínculo

Durante la visita, los alumnos interpretaron alrededor de 14 canciones, combinando actuaciones grupales e intervenciones individuales que conformaron un pequeño recital navideño preparado con mucha ilusión.

Además, cada residente recibió una postal navideña elaborada por los propios alumnos, un detalle sencillo que fue recibido con especial emoción.

Más allá de la música, los estudiantes compartieron conversaciones, sonrisas y momentos de cercanía con los mayores, creando un vínculo que dio sentido a toda la experiencia.

"La reacción de los residentes fue especialmente conmovedora. Muchos se emocionaron al escuchar las canciones y al recibir las postales, y algunos incluso se animaron a cantar villancicos junto a los alumnos", explican desde el centro.

"Esta visita ha sido una experiencia muy especial. Ver a los alumnos compartir sus postales, hablar con los residentes y cantar juntos ha reflejado el verdadero valor de nuestro trabajo: formar jóvenes empáticos capaces de conectar con su comunidad", señalan Sarah Barker, encargada del Club de Correspondencia, y Adam Sharp, responsable del departamento de música.

Ambos han destacado que "a través de la música han creado un puente precioso entre generaciones" y han agradecido a la Residencia Fortuny "por abrirnos sus puertas".

Tras el éxito de esta primera visita, el centro ya trabaja en la posibilidad de repetir la experiencia y explorar nuevas iniciativas de contacto intergeneracional, convencido del impacto positivo que este tipo de actividades tiene en la formación personal y emocional de su alumnado.