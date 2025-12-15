El Hospital General de Valencia amanece con goteras por las lluvias: "Es imposible trabajar, hay cubos en las consultas"

Las fuertes lluvias que ha sufrido la ciudad de Valencia en este fin de semana han tenido un fuerte impacto sobre los servicios públicos. Este lunes, el Hospital General de Valencia ha amanecido con goteras y filtraciones de agua en algunas consultas.

"No es la primera vez que pasa, desde hace décadas hay problemas cuando llueve y no se pone remedio", aseguran pacientes del hospital.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, en algunas dependencias del centro ha amanecido con esas filtraciones de agua que han sucedido como consecuencia de las precipitaciones de los últimos días.

De hecho, han tenido que poner cubos en el interior de las consultas para evitar que el agua llegara al suelo y se han tenido que cubrir los ordenadores con plásticos impermeables.

Así se muestra en las imágenes a las que ha tenido acceso este diario sobre las consultas a las que este lunes han regresado los pacientes.

Durante la anterior semana, el personal sanitario se manifestó durante cuatro jornadas en Valencia para reclamar la aprobación de un Estatuto Marco propio y exigir una mejora de las condiciones.

En la última marcha que tuvo lugar el pasado viernes, la presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), aseguró que este estatuto es "necesario" porque "no es un privilegio, sino una justicia".

"Los médicos estamos pidiendo son mejoras laborales para trabajar en condiciones y ofrecer la asistencia de calidad que merecen los ciudadanos, no pedimos otra cosa", subrayó.

Fuertes lluvias

Durante todo el fin de semana, la Comunitat Valenciana ha sufrido fuertes precipitaciones que incluso llevaron a la Aemet a activar la alerta roja en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia.

El episodio de lluvias por la borrasca Emilia dejó este domingo en la autonomía acumulados máximos de 149,1 litros por metro cuadrado en La Font d'en Carròs (Valencia) y 113 en la estación del club náutico de Borriana (Castellón), según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Las lluvias más intensas quedaron mar adentro, pero aún así llovió mucho en las comarcas de Castellón, con acumulados de entre 40 y 90 litros por metro cuadrado en muchos lugares y de entre 100 y 110 en las playas de Borriana y Nules y en algunos pueblos de las comarcas de La Safor y La Marina Alta, como los 149 la Font d'en Carròs.

Otros registros significativos de este domingo fueron los 91,8 litros por metro cuadrado de Potries (Valencia), los 8 de Les Alqueries (Castellón), los 86,4 de Beniflà (Valencia), los 85,8 de Artana (Castellón), los 85,4 de Eslida (Castellón), los 84,8 de Oliva (Valencia) y de Ondara (Alicante), los 82,8 de Betxí (Castellón) o los 81,8 de Almassora (Castellón).