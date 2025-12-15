Compromís traslada a Mónica Oltra que tendrá vía libre para ser la cabeza de lista al Ayuntamiento de Valencia

Mónica Oltra tendrá vía libre para ser la cabeza de lista al Ayuntamiento de Valencia en las próximas elecciones municipales de 2027 si así lo desea. Así se le ha trasladado, aunque no de manera formal, a quien fuera vicepresidenta del Gobierno valenciano entre 2015 y junio de 2022, cuando renunció al cargo.

Lo cierto es que el debate no se ha abordado de forma oficial en los órganos de la coalición que integran Més (partido mayoritario, antiguo Bloc), Iniciativa (partido del que forma parte Oltra) y Verds Equo.

Sin embargo, fuentes consultadas por EL ESPAÑOL aseguran que hace dos meses la portavoz en el consistorio, Papi Robles, comunicó en una ejecutiva de Compromís Valencia haber trasladado a la propia Oltra su intención de hacerse a un lado si esta decidía postularse como alcaldable.

"Si quiere ser la candidata, la cabeza de lista de València estará disponible para ella", dijo Robles en aquella reunión de la dirección del partido en la ciudad. Una comunicación que ella misma confirma a preguntas de este periódico.

"Por mi parte, tendrá el camino libre y no habrá candidatura alternativa. Seguro que podremos trabajar juntas, como siempre hemos hecho. Lo importante, como la propia Mónica nos ha enseñado, es el qué y no el quién. El proyecto para València, para el que nosotros ya estamos trabajando", sostiene la actual dirigente preguntada al respecto.

"Sería una gran cabeza de cartel pero, con ella o sin ella, volveremos a liderar la ciudad. Estoy segura", añade la actual portavoz.

Aunque informal, el movimiento resulta de especial trascendencia en Compromís, pues ayudaría en cierto modo a enterrar el hacha de guerra entre Més e Iniciativa, cuyas relaciones se han enfriado desde el adiós de su lideresa de la primera línea política.

La coalición, integrada por tres formaciones, siempre ha realizado un juego de equilibrios a la hora de diseñar sus listas electorales.

Més siempre ha peleado por ostentar una mayor representatividad en el reparto de puestos, dado que es la formación que más militantes aglutina. Sin embargo, la cabeza de cartel era indiscutiblemente para Iniciativa, con Oltra al frente.

Su dimisión, sin embargo, dejó huérfana a la coalición de su referente política más destacada y su máximo tirón electoral. Y la probabilidad de recuperarla como candidata al Ayuntamiento de Valencia para 2027 permitiría a Més situar a Joan Baldoví como aspirante a la Presidencia de la Generalitat y hacer 'ticket electoral'.

En cualquier caso, toda decisión pasa por lo que decidiera llegado el momento Oltra, quien actualmente guarda un absoluto silencio sobre cuáles son sus planes de futuro o si estaría dispuesta a aceptar el reto de disputarle la vara de mando a la popular María José Catalá.

Siempre y cuando, eso sí, Génova no decidiera que ésta diera el salto a la Generalitat. Pues aunque es la favorita de la dirección nacional del PP, sacarla del Ayuntamiento supone buscar un liderazgo lo suficientemente consolidado para retener la tercera capital de España.

En las últimas elecciones municipales, las de 2023, Compromís se presentó con Joan Ribó como candidato. Sin embargo, tras permanecer unos meses como líder de la oposición, el exalcalde, de 78 años, renunció al acta para vivir la política desde un plano más secundario y tranquilo.

En ese momento, Robles tomó las riendas de la coalición en la corporación local y ha ejercido con solvencia el liderazgo de la oposición. Ha tendido la mano a la alcaldesa en algunas cuestiones y también se ha aliado con el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, en otras, como la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Acercamiento sin oferta formal

El ofrecimiento a Oltra, que debería en todo caso materializarse y acordarse en los órganos del partido, es un paso más en el movimiento de acercamiento por parte de la cúpula de Compromís a quien fuera su cabeza de cartel en los últimos años.

Hace apenas un mes, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, aseguró que la coalición valencianista "siempre ha tenido claro que Mónica Oltra es un valor en Compromís, no se entendería Compromís sin Mónica Oltra". "Siempre tiene las puertas abiertas para volver como quiera y cuando quiera", dijo.

Hasta el momento, la comunicación entre la ex dirigente y su formación había sido prácticamente nula. Pero el mensaje de Baldoví, el ofrecimiento de Robles en la ejecutiva y la asistencia de miembros de Compromís a la última charla que ofreció en el complejo de La Petxina evidencian el intento de deshielo.

En todo caso, no ha existido todavía ningún ofrecimiento oficial hacia Oltra. Nadie, en representación de Compromís, le ha hecho la propuesta de ser cabeza de lista en Valencia. Tan solo Robles le ha manifestado su voluntad de apartarse. Si esto llega a ocurrir es algo que se deberá abordar en los órganos internos.

Por lo pronto, la protagonista ofrece respuestas ambiguas sobre su futuro, si bien el ámbito en el que se plantearía un hipotético regreso es el municipal.

En La Petxina, en un evento organizado por la Escuela de Ciudadanía y bajo el lema "Desafección política juvenil, desafíos migratorios y conflictos bélicos", preguntada sobre un hipotético retorno, aseguró: "Yo siempre he estado y siempre estaré".

"Para mí la política es algo vivencial. Es cierto que se habla mucho de liderazgos. Me hacen mucho esta pregunta en la calle y me pregunto yo cómo es que se acuerdan de mí. Me da satisfacción", añadió.

"Yo nunca me fui. A mí me "fueron", y ya dije en mi dimisión que lo que más lamentaba es que si haces la política contra el gran capital te puede pasar lo que a mí. Yo siempre he estado y aquí seguimos, pero esto va más allá", zanjó. ¿Sobre volver a la primera línea política como cabeza de cartel en la tercera ciudad de España? Solo ella lo sabe.

Plazos complicados

Los tiempos de su retorno, si es que sucede, tampoco tienen en este momento tanto margen, pues queda menos de año y medio para elecciones.

En el caso de que se tengan en cuenta los plazos judiciales, todavía menos. Una decisión por parte de Oltra tendrá que llegar, seguramente, antes de que se resuelva su situación.

La ex vicepresidenta se encuentra en este momento a la espera de que la apertura de juicio en la causa sobre el supuesto encubrimiento, desde la Conselleria de Igualdad, de los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada. Así lo ordenó la Audiencia de Valencia, aunque el juez instructor archivó el procedimiento al no ver delito.

El último pronunciamiento del magistrado fue el de sobreseer, por segunda vez, el procedimiento para Oltra y los otros 14 acusados el pasado junio.

Pero la decisión se recurrió y la Audiencia tendrá que determinar ahora la apertura de juicio, que el instructor habrá de dictar.

A continuación habrá de fijarse fecha del juicio. Toda una serie de pasos que dilatarán este proceso y que resulta muy complicado que se resuelva de manera definitiva -con sentencia incluida- antes de elecciones.