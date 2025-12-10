La secretaria de Mazón asegura que no recuerda hablar con él la tarde de dana y que no suspendió su agenda oficial

Pilar Montes, la directora general de la Secretaría del gabinete del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la dana que la tarde de la riada no recuerda haber hablado con el expresident, pero sí intercambiarse mensajes por un viaje que tenía al día siguiente.

En su declaración en el juzgado de Catarroja en calidad de testigo, también ha asegurado que no suspendió la agenda oficial del exjefe del Consell esa jornada y que tenía la tarde libre, sin actos.

La testigo, actual directora general de Relaciones Institucionales, ha manifestado, preguntada por el listado de llamadas del día de la dana que aportó Mazón a Les Corts y que se ha incorporado a la causa, que la tarde de la riada no recordaba haber tenido una conversación con él.

El listado, sin embargo, incluye una llamada de Mazón con la testigo a las 19.42 horas y, sobre la misma, Montes ha manifestado que no recordaba haber mantenido una conversación con el expresidente a esa hora. De hecho, ha comentado que esa llamada la ha visto publicada.

Por la mañana, ha continuado la testigo, la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, le envió un documento para que se lo imprimiera a Mazón sobre 'Resumen Dana' y ella así lo hizo, según ha explicado, y se los entregó al conserje para que se los diera al expresidente.

Los documentos estaban relacionados con una comparecencia que iba a tener Mazón ante los medios de comunicación por el temporal.

Montes ha indicado que fue ella la que hizo la reserva en el restaurante El Ventorro para que el día de la dana comieran Mazón y la periodista Maribel Vilaplana, lugar al que ese día mandó unos documentos para que él los firmara relacionados con unos deportistas de élite.

El encargo de la reserva le llegó a la testigo una semana antes de producirse y ha señalado que no había efectuado ninguna reserva previa en otro local. Mazón, además, le comentó que la factura de la comida la pagaría el PP. Según la testigo, ya había hecho otras reservas en este restaurante en anteriores ocasiones y todas las abonaba el partido.

Preguntada por los vigilantes de seguridad que acompañan normalmente a Mazón, la testigo ha indicado que su agenda de actos se envió al jefe de seguridad y al equipo de conductores el día anterior. "Cuando el presidente sale se activa un dispositivo, aunque sea agenda privada", ha manifestado.

Asimismo, la testigo ha indicado que el día de la dana sí habló con el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, pero no en relación con la emergencia, sino por un acto que el expresident tenía en agenda para el día 30. Fue sobre las 20:00 horas y Cuenca le manifestó en ese momento que había que cancelar la agenda de Madrid del día siguiente.

Más tarde, la testigo le preguntó a Cuenca si también cancelaba la agenda de Mazón en Alicante el día 30 y éste le contestó que "no". Todo esto fue por WhatsApp, ha manifestado.

La secretaria de Mazón también ha comentado en su declaración que el exjefe del Consell no tenía nada en su agenda oficial la tarde del 29 de octubre, aunque cuando se fue del Palau esa mañana sí comentó que iba a volver. No le extrañó porque a veces tiene alguna reunión que no está agendada.