Pérez Llorca avanza que habrá reunión inminente con Sánchez después de más de un año sin encuentros desde la dana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este sábado en el acto del Día de la Constitución que "está a punto" de fijar una fecha para celebrar una "reunión" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que permita restablecer el diálogo entre el Ejecutivo central y el valenciano.

"La gente está cansada de crispación, quiere diálogo y entendimiento. Los ciudadanos demandan una reconstrucción física pero también moral", ha añadido el nuevo jefe del Consell, que este viernes visitó Picanya, uno de los municipios más golpeados por la dana y donde gobierna el PSOE.

La cita pretendida por Llorca busca poder coordinar las labores de reconstrucción tras las inundaciones que el pasado 29 de octubre de 2024 dejaron 230 víctimas mortales y pérdidas materiales por valor de más de 17.800 millones de euros.

Desde entonces, la administración autonómica y la estatal apenas han mantenido relación alguna. Hasta el punto de que no se llegó a producir ninguna reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Carlos Mazón después de la tragedia.

El expresident remitió una carta a Moncloa en abril para mantener un encuentro en el Palau de la Generalitat, pero nunca obtuvo respuesta. Como tampoco la tuvo la petición de crear una comisión mixta para coordinar las labores de reconstrucción y atender las demandas y problemas a los que se enfrentaran los alcaldes.

En su lugar, fue tildada por la ministra de Ciencia, Diana Morant, de "ocurrencia", a pesar de que fue una fórmula elegida para la reconstrucción de la isla de La Palma.

Incluso, la también secretaria general de los socialistas valncianos reconoció recientemente que no haber querido cogerle nunca el teléfono al vicepresidente de la recuperación nombrado por Mazón, Francisco José Gan Pampols, al considerarlo una "estrategia de maquillaje".

El "muro" entre una administración y otra era infranqueable. Pero el relevo al frente de la Presidencia de la comunidad autónoma, sin embargo, parece haber servido para cambiar el clima de tensión entre Gobierno central y Generalitat.

Pérez Llorca quiere cambiar su relación con Madrid y la petición de esta reunión que, ahora, ha anunciado que está previsto que se produzca más pronto que tarde parece encaminada a ello.

En su discurso de investidura advirtió a PSPV y Compromís no había venido a "confrontar", ni tampoco a "la política del fango, la descalificación y el insulto". Lo que significaba, a priori, que tampoco entraría en la batalla por las cifras de la reconstrucción que han protagonizado ambas administraciones en el último año.

El exalcalde de Finestrat también ha pedido perdón a las víctimas, ha creado una dirección general dedicada exclusivamente a la atención de las mismas con una especialista en salud mental al frente y ha reconocido que las administraciones no estuvieron a la altura de las circunstancias.

Un mensaje que, no obstante, también pretende ser crítico con la actuación del Ejecutivo central y que buscaría que también la Administración General del Estado hiciera un reconocimiento similar.

De hecho, en su visita a Picanya este viernes señaló el fallo de la Generalitat: "Faltó previsión". Y añadió que reconocer los "errores" es lo que ayuda a "avanzar" hacia la normalidad, por lo que invitó también al resto de administraciones a hacer lo mismo.