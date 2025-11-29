La Comunitat Valenciana se incorpora a la Red Europea de Regiones de Defensa para potenciar la innovación

La Comunitat Valenciana ha dado un paso estratégico en materia de innovación y competitividad al ser incluida en la Red Europea de Regiones de Defensa (ENDR), dependiente de la Comisión Europea.

La noticia ha sido anunciada por la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, quien destaca la relevancia de esta incorporación para las empresas de la autonomía.

"La inclusión de nuestra autonomía en esta red, solicitada por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i), va a permitir a las empresas valencianas disponer de información relevante, iniciativas y el acceso a financiación y proyectos europeos que redundarán en una mejora de la competitividad y en el acceso a nuevas oportunidades de negocio", señala Cano.

La ENDR tiene como objetivo principal apoyar a la industria de defensa a través de la cooperación regional y los clústeres industriales, promoviendo la implementación de estrategias regionales europeas vinculadas a proyectos de defensa y facilitando el flujo de información sobre oportunidades de financiación europea, según informó la Generalitat en un comunicado.

Esta red reúne a organizaciones y clústeres de diferentes regiones con el propósito de intercambiar buenas prácticas para el desarrollo de estrategias de doble uso, es decir, aquellas relacionadas tanto con la defensa como con aplicaciones civiles.

También busca integrar activos industriales y de investigación dentro de estrategias de especialización inteligente, fortaleciendo la capacidad innovadora de las regiones participantes.

El secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, subraya que la adhesión a la red abre nuevas posibilidades para las empresas valencianas.

"Es la oportunidad de encontrar partners e inversores, lo que permite a las empresas acceder a nuevas oportunidades de negocio en un ámbito en el que se va a fomentar la innovación de vanguardia y el acceso a proyectos colaborativos", asegura.

Además, la participación en la ENDR permitirá a la Comunitat Valenciana mantener un canal directo de interlocución con la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio (DEFIS), encargada de liderar las actividades de la Comisión Europea en los sectores de defensa y espacio.

Esta relación directa facilitará que las empresas valencianas se integren en proyectos europeos de gran envergadura y que puedan aprovechar al máximo los recursos disponibles a nivel continental.

La Red Europea de Regiones relacionadas con la Defensa fue lanzada en 2016 por la Comisión Europea, con financiación inicial del programa COSME hasta finales de 2021. Desde entonces, su financiación se ha transferido al Fondo Europeo de Defensa (FED), un instrumento que cuenta con un presupuesto global de 7.953 millones de euros para el periodo 2021-2027.

Este fondo tiene como objetivo fomentar la cooperación entre empresas de la Unión Europea en el sector de la defensa y potenciar su capacidad de innovación tecnológica, fortaleciendo así la competitividad del continente en un sector estratégico a nivel global.

Con esta inclusión, la Comunitat Valenciana se posiciona como una región de referencia en innovación industrial y tecnológica en Europa, consolidando su apuesta por la colaboración público-privada y el desarrollo de proyectos de alto valor añadido en el ámbito de la defensa y el espacio.