Pérez Llorca asume la exigencia de Vox de "averiguar datos de origen" de delincuentes en su discurso de investidura

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha lanzado este jueves varios guiños a Vox para lograr el apoyo de esta formación a su investidura. Compromisos en materia de inmigración, Pacto Verde y obras hidráulicas que había reclamado este partido.

El todavía alcalde de Finestrat ha defendido, en materia de inmigración, que "no se tiene que tener miedo a averiguar la identidad y los datos de origen de las personas que cometen delitos".

Hacerlo, según ha dicho el popular, no significa "ser racista", "ni señalar o condenar a nadie". Sino que permite "preservar la convivencia y la seguridad de las personas". Un discurso que asume la tesis del partido de Santiago Abascal.

El alicantino ha justificado que se debe rechazar la "inmigración masiva y mal gestionada", dado que este tipo de llegadas suponen, en el caso de la Comunitat Valenciana, "aumentar la presión de unos servicios públicos" que ya de por sí funcionan al "límite" por la infrafinanciación que tiene la autonomía.

Así, se ha preguntado por qué ante esta cuestión "la izquierda calla" y ha considerado que se deben dar "respuestas eficaces desde el gobierno a los problemas que preocupan a la ciudadanía".

Pérez Llorca ha comenzado su discurso de investidura pocos minutos después de las 11:00 de la mañana, y ha asegurado que llegaba sin haber cerrado ningún pacto con ninguna formación política. Su intención, según ha expresado, era conseguir el apoyo de todos e impulsar conjuntamente el llamado Pacto de Les Corts.

Sin embargo, lo cierto es que desde hace días PP y Vox negocian el apoyo de los segundos a su candidatura para relevar a Carlos Mazón al frente de la Presidencia de la Generalitat. Y aunque no se ha firmado ningún documento al respecto, lo cierto es que el partido de Abascal había reclamado ciertos compromisos.

Acuerdos con las principales exigencias de Vox en temas concretos que han quedado claramente reflejados en el discurso del aspirante a presidir la Generalitat.

Pacto verde y Cofrentes

Junto a inmigración, también ha criticado el Pacto Verde Europeo. "Ha puesto más trabas que facilidades, ha impuesto mucha más burocracia y ha perjudicado a todos los que se han dedicado toda la vida al campo", ha dicho. "Nos jugamos el futuro del sector, que lucha por sobrevivir", ha añadido.

Pérez Llorca ha criticado las "imposiciones de Bruselas" mientras los agricultores valencianos "compiten con productos de fuera que no cumplen criterios que sí se les exige a ellos", ha aseverado. "Eso no es ecologismo, es incompetencia", ha resumido.

En este sentido, se ha comprometido a dirigirse a Europa para reclamar un "marco de igualdad de condiciones" para todos y "flexibilizar medidas" porque, de lo contrario, ha considerado que serán imposibles de cumplir.

También a "defender el sector primario valenciano", "exigir al Gobierno de España" que proteja la naranja valenciana, apostar por el IVIA y mantener abierta la central nuclear de Cofrentes. "Nos jugamos el precio de la luz que pagan los valencianos. Cofrentes no se puede cerrar. Cofrentes no se cierra", ha defendido.

Obras hidráulicas

Ahora bien, el candidato del Partido Popular también ha lanzado exigencias dirigidas al Gobierno central y no solo compromisos con Vox. Pérez Llorca ha criticado la Ley de la Huerta de Ximo Puig que impidió el encauzamiento del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento ocasionó la mayoría de las muertes el pasado 29 de octubre de 2024.

"Hemos de limpiar los barrancos, desviar cauces para hacerlos más seguros, proteger a las personas", ha aseverado para, acto seguido, exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "priorice" las obras hídricas.

"Que se deje de intereses partidistas y por una vez priorice la vida de los valencianos, que haga las obras de laminación de La Saleta y Pozalet, el encauzamiento del Poyo o del tramo más peligroso del río Turia", ha demandado tras reclamar también que se haga la presa de Cheste, Villamarchante o que reparen Forata.

Asimismo, por su parte, ha asegurado que el presupuesto de la Generalitat "siempre incluirá partidas para mejorar la presa de Buseo, elaboración de tanques de tormenta subterráneos para almacenar agua y priorizar el desarrollo de parques inundables".

Comisión mixta

El candidato a la sucesión también ha puesto sobre la mesa la necesidad de que el Ejecutivo central se incorpore a la comisión mixta para avanzar en las labores de reconstrucción que se están llevando a cabo en los municipios que fueron arrasados por el agua hace un año.

Una herramienta que se puso en marcha entre la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) pero en la que el Gobierno se resiste a integrarse.

En varias ocasiones diferentes cargos, como la ministra de Universidades, Diana Morant, han cuestionado la utilidad de la misma a pesar de que fue empleada para la reconstrucción de La Palma.

Para zanjar su intervención, el alicantino ha agradecido a Vox su apoyo y lealtad a lo largo del último año en aras de reconstruir el territorio.