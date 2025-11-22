Ya es oficial: el Ayuntamiento de Valencia activa un plan de movilidad con cortes de tráfico y desvíos para Navidad

En Navidad la ciudad de Valencia se llena. Las compras, los regalos y el ocio provocan que en muchas ocasiones el centro de la ciudad se colapse, dificultando los accesos y la movilidad por la capital del Túria.

Es por ello que el Ayuntamiento de Valencia ya prepara un plan de movilidad para esta campaña de Navidad y así evitar los problemas que puedan surgir de la saturación en el centro de Valencia.

Para ello, se contemplan posibles cortes o desvíos de tráfico, prohibiciones de estacionamiento o controles de saturación de tráfico.

El operativo desplegado en coordinación con la Policía Local, el servicio de Movilidad y la EMT "prioriza la seguridad y la movilidad de los viandantes" y se han fijado cortes al tráfico rodado y desvíos de transporte público en el centro de la ciudad y en los accesos a las principales áreas comerciales.

Según ha detallado el consistorio, las medidas de gestión de la circulación durante la campaña de Navidad serán de aplicación los días 13 y 14 de diciembre, del 19 al 29 de diciembre (salvo el 25) y del 1 al 5 de enero de 2026 (ambos días incluidos), en horario de 17.00 a 22.00 horas.

En aquellas ubicaciones en las que exista gran densidad de personas que transitan a pie, y con el objetivo de garantizar la seguridad vial, la Policía Local podrá realizar las prohibiciones de estacionamiento y los cortes de tráfico que considere oportunos, según ha informado el Cap i Casal.

Durante el período de vigencia de las medidas se contará con un dispositivo especial reforzado de Policía Local que establecerá controles de saturación en algunas de las vías de acceso al centro de la ciudad.

En concreto, afectará a la calle de la Pau con Marqués de Dosaigües, avenida del Oest con Quevedo, Sant Vicent Màrtir con Periodista Azzati, Sant Vicent Màrtir con Sant Pau, Xàtiva con plaza Sant Agustí, y Xàtiva con Marqués de Sotelo. Estos cortes podrán ser ampliados, modificados o reducidos en función de las necesidades.

Adicionalmente, se establecerán controles preventivos en Colón con Porta de la Mar; Gran Vía Marqués del Túria con Comte de Salvatierra, Isabel la Catòlica y Pizarro; y Gran Vía de les Germanies con la calle Russafa.

La Policía Local podrá proceder a realizar cortes o desvíos para el tráfico en general, permitiéndose sólo el paso, en caso de resultar posible, a personas con movilidad reducida, transporte público, residentes, acceso a aparcamientos públicos y privados, y aquellos vehículos que realicen labores de carga y descarga en horario singular.

Asimismo, podrán permitir el paso a aquellos vehículos que a su criterio puedan o deban acceder por razones de interés general o necesidad urgente inaplazable.

También se establecerá un dispositivo policial de gestión de la movilidad, de 17.00 a 22.00 horas, durante las mismas fechas, en los siguientes puntos: centro comercial El Saler, centro comercial Aqua y El Corte Inglés de la avenida de França, Nuevo Centro, centro comercial Arena y Feria de Navidad.

EMT

Al hilo, durante los días 21, 28 y 29 de noviembre y del 5 al 8, del 12 al 14, del 19 al 31 de diciembre así como del 1 al 6 de enero, en horario de 17.00 a 22.00 horas, las líneas 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 19, 31, 32, 35, 40, 70, 71, 72 y 81 verán modificado el recorrido. Se informará de los desvíos y paradas en la web y en la app de la EMT.