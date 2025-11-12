Pérez Llorca, el "alcalde de pueblo" al que apodaban "el socialista": regenta un hotel familiar y es fan del Elche

Juanfran Pérez Llorca es un "orgulloso alcalde de pueblo". Un título que él mismo reivindica desde hace 18 años, aunque su recorrido político ha ido mucho más allá de su municipio. Más de lo que le gustaría a su familia.

Junto a sus hermanas, regenta un hotel en primera línea de playa en Santa Pola, aunque son ellas las que se encargan del día a día. En más de una ocasión, según él mismo confiesa, le han pedido dejar a un lado la política y encargarse del negocio.

Pero este gran aficionado al Elche ha mantenido intacta siempre su preferencia por la vida pública, donde ha construido una trayectoria marcada por las negociaciones y la lealtad.

Habilidades que adquirió en el colegio interno La Concepción, de los Franciscanos en Ontinyent, el mismo en el que estudió Juan Roig, dueño de Mercadona. Allí le apodaban "el socialista" al ser percibido como el estudiante más de izquierdas del grupo.

Hasta la semana pasada, su nombre apenas era conocido fuera de la política valenciana. Pero Carlos Mazón dimitió como presidente de la Generalitat el 3 de noviembre y quedó casi como único candidato de Génova para sucederle en la Presidencia del Gobierno valenciano.

Nueve días después de su renuncia, Alberto Núñez Feijóo despejó este martes las dudas que él mismo había sembrado sobre el relevo.

Pérez Llorca, número dos de los populares valencianos y portavoz de esta formación en Les Corts, ya es formalmente el candidato a la investidura, que necesita los votos de Vox para salir adelante.

Es persona de la máxima confianza de Mazón, fiel colaborador y su amigo personal. "Soy, posiblemente, de todos los que forman parte del Gobierno de Mazón, el que más tiempo lleva con él", manifestó en julio de 2024 en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL.

Paradójicamente, él, que fue quien negoció el pacto con Vox tras las elecciones de 2023 para conformar un gobierno de coalición y llevó a Mazón al poder, es el candidato ahora para reemplazarle.

Alcalde de Finestrat desde 2007, Pérez Llorca tiene en su haber varias mayorías absolutas en este municipio de casi 10.000 habitantes. Y nunca se ha querido quitar la etiqueta de "alcalde de pueblo".

Es algo que sus detractores utilizan en su contra, pero un atributo del que presume y reivindica. De hecho, nunca ha renunciado a este cargo a pesar de acumular otros de gran exigencia y dedicación, tanto en el plano institucional como en el orgánico.

Fotografía de Pérez Llorca abrazado a Mazón la noche electoral del 28 de mayo de 2023. Kike Taberner

Del ámbito local, dio el salto a la Diputación de Alicante, donde ejerció de diputado provincial en la etapa en la que, además, Mazón presidió la institución. Tal y como él mismo explicó en la mencionada entrevista, ahí comenzó su "relación profesional", que luego viró en "amistad personal".

El gobierno en minoría que ambos compartieron toda la legislatura requirió de acuerdos con la oposición. Con Compromís lograron pactar los Presupuestos; con el PSOE y Ciudadanos también se produjeron acuerdos puntuales.

Y ahí empezó todo, hasta que en mayo de 2023 se convirtió en diputado autonómico. Ocupaba el tercer puesto en la lista por la circunscripción de Alicante.

En paralelo, tras la victoria que devolvió la Generalitat al PP, Mazón lo designó secretario general del partido, cargo en el que relevó a la ahora alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Desde entonces se ha encargado del asentamiento territorial y del funcionamiento coordinado de las tres direcciones territoriales que encabezan Marta Barrachina (Castellón), Toni Pérez (Alicante) y Vicente Mompó (Valencia).

De él destaca su perfil negociador. No en vano, fue uno de los encargados de cerrar un pacto con Vox para gobernar conjuntamente en la Generalitat, lo que permitió a Mazón ser investido presidente el 13 de julio de 2023.

Su entorno destaca de él también su lealtad y pragmatismo. Para lo bueno y para lo malo. Y dos pactos lo demuestran: el que alcanzó con Compromís para que la coalición de Joan Baldoví entrara en la Mesa de Les Corts y arrebatar, así, un puesto al PSPV-PSOE. Pero también el logrado con el exsocialista y líder de Ens Uneix, Jorge Rodríguez, para gobernar junto a Vicente Mompó en la Diputación de Valencia.

El presidente en funciones con los diputados del PP Barrachina y Pérez Llorca. Rober Solsona / EP Efe

Precisamente, todas estas cualidades son las que lo situaron como candidato idóneo para relevar a Miguel Barrachina al frente de la portavocía del grupo parlamentario cuando éste fue nombrado conseller de Agricultura, Agua y Pesca en el Gobierno valenciano.

Mazón necesitaba a este negociador para la nueva etapa que comenzó para los populares cuando la dana lo cambió todo en octubre de 2024, tanto en el plano institucional como en un partido que se ha mantenido cohesionado -pese a las críticas internas- hasta la dimisión del jefe del Consell.

Ahora, este valencianohablante de tono conciliador y aficionado al videojuego La Liga Fantasy, tratará de recabar el apoyo de Vox y tomar el testigo de su "amigo personal".