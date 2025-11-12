La jueza de la dana cree que el Cecopi llegó tarde para salvar a las víctimas de Utiel, l’Alcúdia, Godelleta, Turís y Torrent

La jueza que investiga la gestión de la dana en Valencia ha requerido a la televisión autonómica À Punt imágenes y sonido de una conversación de Carlos Mazón con su jefa de prensa y Salomé Pradas en el Centro de Coordinación de Emergencias el pasado 29 de octubre de 2024.



Esta conversación se incluyó en una pieza informativa que emitió RTVE el pasado 30 de octubre bajo el título CECOPI: Les hores crítiques, cuya incorporación al sumario también se ha ordenado este miércoles, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.



Ambas resoluciones han sido acordadas por la instructora, a petición de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià.



La jueza entiende que la obtención de esas pruebas es “plenamente pertinente y proporcionada”, tras argumentar que el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) “no se celebró inmediatamente tras su convocatoria”.



Es más, según expone la magistrada en el auto, “el retraso no solo era manifiesto con carácter general para la organización de medidas de protección a la población (…), sino también en dicha reunión ya no se podían adoptar medidas para salvar la vida de las víctimas de Utiel, que a dicha hora habían fallecido en su mayoría o estaban a punto de fallecer”. Y “lo mismo sucedió en localidades como l’Alcúdia, Godelleta, Turís y Torrent”, añade.



Además, se ha acordado la incorporación a las actuaciones de mensajes de correo electrónico, WhatsApp y la red social X aportados por dos testigos que declararon recientemente en la causa: la jefa de servicio y la jefa de prensa de Emergencias de la Generalitat.



Finalmente, en una diligencia de ordenación suscrita por la letrada de la Administración de Justicia se notifica a las partes que tienen a su disposición para su consulta en el órgano judicial unos vídeos aportados por SGISE (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias) y una productora de televisión contratada por Emergencias de la Generalitat.



Del mismo modo, en esa resolución se informa de que se notifican las transcripciones de declaraciones testificales prestadas el pasado 10 de noviembre y de las conversaciones mantenidas por dos usuarias con el servicio de teleasistencia el 29-O.