Miami-Dade entrega la llave del condado a la UPV como reconocimiento a su liderazgo y proyección internacional.

Miami-Dade ha concedido a la Universitat Politècnica de València (UPV) la llave del condado, una de las distinciones más prestigiosas que otorga su gobierno, en el estado de Florida de Estados Unidos de América.

La alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, ha presidido la ceremonia de entrega, un acto que simboliza la confianza, el aprecio y la admiración de la comunidad de Miami hacia instituciones que destacan por su contribución al desarrollo social, económico, cultural y educativo a escala internacional.

El rector José E. Capilla y el vicerrector de Internacionalización y Comunicación, Jose F. Monserrat, han recogido la llave que sitúa a la UPV junto a una selecta lista de entidades y personalidades distinguidas esta semana, entre ellas Rafa Nadal, Jeff Bezos, Telefónica Tech y Banco Santander.

Este acto de entrega de la llave del condado se realiza una vez al año, y representa una invitación institucional a formar parte de la comunidad cívica y económica del sur de Florida, uno de los polos globales de innovación, tecnología y diversidad.

"Es un día muy especial para la Universitat Politècnica de València. Esta llave es un honor. Es el símbolo de un vínculo estratégico entre nuestra universidad y una de las regiones más dinámicas del planeta, puerta de entrada entre América Latina, Estados Unidos y Europa", ha señalado el rector de la UPV.

Para la universidad valenciana, este reconocimiento confirma que el modelo de universidad innovadora, internacional y comprometida con el desarrollo sostenible, genera un impacto que trasciende fronteras. Miami-Dade es hoy uno de los grandes hubs globales de innovación, tecnología y talento.

"Que la UPV sea reconocida aquí nos permite fortalecer lazos con su ecosistema empresarial, con universidades de primer nivel y con centros de investigación punteros. Es una oportunidad única para abrir nuevas vías de cooperación en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la transición energética o las ciudades inteligentes. Esta llave no solo abre las puertas de Miami... abre las puertas del futuro", ha destacado Capilla al recibir la distinción en nombre de la institución académica.

El reconocimiento refuerza la posición de la UPV como referente universitario español en el ámbito internacional, y abre nuevas oportunidades para fortalecer su red global de colaboración.

La entrega de la llave de la ciudad de Miami representa un reconocimiento simbólico de máximo prestigio y también un espacio de encuentro diplomático, académico y empresarial entre la UPV y uno de los entornos más dinámicos del continente americano.