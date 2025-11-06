La jueza de la dana pide el ticket del parking en el que se despidieron Vilaplana y Mazón a la empresa gestora

La jueza que instruye la causa penal de la dana ha pedido a la empresa gestora del parking de la Glorieta que aporte el ticket de aparcamiento en el que conste la hora de salida del vehículo de la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, el día de la riada que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Así consta en una providencia de la magistrada, en la que requiere a la mercantil Interparking, Hispania, S.A., que gestiona el aparcamiento, para que, en el plazo de tres días, entregue y aporte ante el Juzgado el justificante o informe "debidamente acreditado" de la entrada y salida del vehículo de la comunicadora.

La magistrada dictó una resolución el pasado 31 de octubre en el que le reclamaba esta documentación a la periodista, quien declaró este lunes en calidad de testigo en el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja. Sin embargo, en su declaración aseguró que no lo conservaba.

La prueba solicitada, según la jueza Nuria Ruiz, sería "útil" porque permitiría conocer la entrada y salida del parking y, por tanto, saber "hasta qué momento" la periodista "acompañó al presidente", y "pudo estar presente durante las llamadas" que mantuvieron Mazón y la exconsellera de Justicia e Interior investigada, Salomé Pradas.

Ruiz consideró en la resolución de entonces que debía extenderse "igualmente a cualquier otra prueba, justificantes de pago del parking entre otras, que pudieran documentar el momento inicial y especialmente el final en el que ambos, la testigo y el President, permanecieron juntos durante la tarde del 29 de octubre de 2024".

Recordó, así, el auto de la Audiencia Provincial en el que se le ordenó citar como testigo a Vilaplana: en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resultaba pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la exconsellera y el 'president', "y si de dichas conversaciones pudo tener conocimiento la testigo".

Asimismo,en esa resolución de la Audiencia, se señalaba que Mazón ostentaba "la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana" y tenía atribuidas por ley "funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell".

La petición del ticket se produjo tras conocerse que Mazón acompañó a Vilaplana al parking,al finalizar su comida en el restaurante El Ventorro.