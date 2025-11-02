Aprobada la subida de sueldo del 0,5% a los funcionarios de la que se beneficiará también el Gobierno de Mazón

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó este viernes las tablas retributivas de la administración autonómica y sus organismos autónomos actualizadas después de haber aplicado la subida salarial del 0,5% adicional a los funcionarios.

Un incremento retributivo del que también se beneficiarán todos los altos cargos y personal eventual del Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón.

La mejora salarial, acordada por el Consejo de Ministros tras pactarla con UGT y CCOO, estaba condicionada a la evolución del PIB y debe aplicarse con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.

De esta manera, la Generalitat Valenciana deberá abonar un total de 26 subidas salariales acumuladas desde entonces: 14 correspondientes a las pagas del año pasado, y las 12 adicionales de lo que llevamos de 2025, dado que está previsto que se abone en la nómina de noviembre.

Con esta subida salarial, el presidente de la Generalitat pasará a cobrar 6.713,91 euros brutos al mes. En los presupuestos del presente ejercicio, su salario era de 6.681,16, por lo que supone incremento de alrededor de 33 euros. El sueldo anual será de 80.566,92 euros.

La vicepresidenta y el resto de consellers cobrarán a partir del mes de noviembre 5.719,35 euros mensuales y el siguiente escalón de la administración, el de los secretarios autonómicos, apenas un euro menos.

La retribución de los subsecretarios y directores generales se situará entre los 5.462 y los 5.292 respectivamente.

Conviene apuntar que, como norma, la subida salarial a los funcionarios también afecta a los miembros del Gobierno. No obstante, algún año los representantes del ejecutivo valenciano o también los diputados han renunciado a ella.

A modo de ejemplo, en octubre de 2022, los diputados de Les Corts Valencianes decidieron en la Comisión de Gobierno Interior no incorporar en el proyecto de presupuestos de 2023 la subida salarial del 4% que habían proyectado inicialmente.

Tabla salarial anterior del gobierno autonómico. EE

Previamente, el Gobierno central se había aplicado ese incremento retributivo, por encima del 3,5% aplicable a los funcionarios y diputados en el Congreso. Por lo que el Gobierno valenciano y el parlamento autonómico se dispusieron a hacer lo propio.

Sin embargo, la polémica que suscitó hizo que los grupos parlamentarios acordaran dejarlo sin efecto para sus señorías, si bien el gobierno autonómico no renunció a ello.

61,4M€ de Presupuesto

El incremento salarial de funcionarios y miembros del Gobierno supondrá un desembolso de 61,4 millones de euros para la Generalitat. No solo se beneficiarán los funcionarios de la administración valenciana, también el personal de todos los sectores: Educación, Sanidad y Justicia, además de las universidades.

El abono de la subida salarial llega después de que el Gobierno autonómico trasladara a los sindicatos el pasado mes de julio que retrasaría su abono, al menos, hasta septiembre por la falta de liquidez que tenía en aquel momento la administración valenciana.

De hecho, el ejecutivo de Carlos Mazón tuvo que recurrir a la banca privada para pagar a sus proveedores, con los que acumulaba una deuda comercial de 1.767 millones de euros y que afectaba, incluso, a las farmacias.

El PP hacía responsable de esta situación al Ejecutivo de Pedro Sánchez por su retraso con la aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario y advirtió que si el dinero no llegaba antes del 7 de julio se vería obligado a acometer un "plan exhaustivo de revisión del gasto". En definitiva, recortes.

El Extra FLA es un mecanismo dedicado a atender el exceso de déficit del año anterior que hubiera permitido a la Comunitat contar con 2.495 millones de euros, que es el déficit con el que cerró el año pasado.

Pleno del Consell. EE

Pero ante la no llegada de estos fondos, la Generalitat optó por cerrar con CaixaBank y otras dos entidades financieras la concesión de un crédito por importe de 1.816 millones de euros. Un importe que se destinaría a "atender las obligaciones pendientes de pago con proveedores de servicios públicos esenciales".

Con todo, el Consell retrasó el abono de estos retrasos en las nóminas hasta tener liquidez y, ahora se compromete a hacerlo efectivo en la próxima nómina de noviembre.

Antes de hacerlo, deberá pasar por un pleno del Consell y se da por hecho que no habrá tiempo de hacerlo antes de que acabe el mes de octubre, pues apenas quedan dos semanas para que acabe el mes.

En la reunión con los representantes de los trabajadores también se abordaron cuestiones del plan de legislatura, como por ejemplo la reducción de las 35 horas semanales.

Este compromiso estaba fijado para el periodo 2025-2026, pero todavía no se han producido avances de ningún tipo, por lo que los sindicatos reclaman ya el inicio de las negociaciones para cumplir lo pactado en tiempo y forma.