Desde al menos 2017 más de un 20% de mujeres no recibe la primera cita para mamografía en la Comunitat Valenciana

La crisis de las mamografías que ha puesto en jaque a la Junta de Andalucía ha provocado que el resto de comunidades autónomas hayan puesto los cribados en el foco. En el caso de la Comunitat Valenciana, el PSOE denunció el pasado martes que la Conselleria de Sanidad no había llamado a 90.000 mujeres que debían haberse hecho esta prueba en 2024.

Según un informe interno de la Generalitat Valenciana al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el departamento que dirige Marciano Gómez debía haber invitado el pasado ejercicio a 341.446 valencianas para someterse a este examen. Pero la Conselleria solo lo comunicó a 341.446 personas. Es decir, 90.217 menos de la denominada "población elegible".

La cifra, disgregada por centros de salud públicos donde se realiza el cribado, revela qué poblaciones fueron las más afectadas por la falta de invitaciones a participar en el programa de prevención del cáncer de mama. Y las diferencias son significativas, pues en algunos casos el porcentaje entre la población que debía haber recibido una notificación, respecto a la que finalmente fue invitada, es de un 60%.

Así ocurrió, por ejemplo, en Xàtiva, donde de las 18.132 en edad que debían ser citadas, tan solo se les comunicó a 7.262, el 40,5%. Le sigue Torrent, con notificaciones al 67,84% de las mujeres en edad para participar en el cribado (20.767), y Dénia, donde se citó a 9.300 personas, el 68,08% del total.

En Gandía, Castellón, Valencia y Manises tampoco los datos son mucho mejores, donde las invitaciones de Sanidad a mujeres se situaron entre el 71% y el 75% de la población a la que se debía avisar.

En la otra orilla, por contra, se sitúan otros centros como Utiel, Alcoy, Benicarló, Benidorm o Alzira, donde el porcentaje de mujeres que fueron notificadas para participar en el cribado superó el 96%. El municipio a orillas del río Magro, de hecho, citó a más mujeres de las que se encontraban, por rango de edad, entre la población elegida: a 102%.

"Problema heredado"

Desde la Conselleria explican que la situación actual es en realidad un "problema heredado" del gobierno anterior, el del Botànic que integraban PSPV y Compromís. Recuerdan que en 2024 el conseller actual ya denunció que cerca de 160.000 mujeres valencianas debían haberse hecho una mamografía de prevención, pero no lo hicieron por deficiencias en el sistema de salud.

El problema se detectó a través de un informe del estado de la situación llevado a cabo por la Inspección de la Generalitat encargado por su departamento en los primeros meses tras el cambio de gobierno.

En concreto, Gómez ordenó intervenir a los servicios de la Inspección para evaluar la gestión realizada por la Dirección General de Salud Pública en los últimos años "ante los indicios de irregularidades detectadas". En aquel momento, gobernada por los socialistas.

Ximo Puig con Ana Barceló, exconsellera de Sanidad, en Les Corts Valencianes. Efe

Según explicó el conseller al inicio de la legislatura, el programa de cribado "carecía de la estructura necesaria para atender la demanda" y, como consecuencia, "lejos de invitar a participar en el mismo a las 410.000 mujeres que por rango de edad deberían hacerlo se invitó a algo menos de 250.000".

"Acumula retrasos de hasta tres y cuatro años para invitar a participar a mujeres a las que corresponde por rango de edad (a partir de los 45 años) y excede el plazo de dos años para realizar las mamografías de seguimiento", reveló el conseller.

Los informes de la Inspección

Dos meses después de aquel anuncio, tres informes confirmaron que entre 2022 y 2023 no se citó a un 24,57% de la "población diana", 167.083 mujeres que debían haberse realizado esta exploración. En definitiva, alrededor de 83.500 por año.

Durante esos dos años se tendría que haber citado a 846.958 mujeres de la Comunitat Valenciana, dentro del rango de edad de 45 a 69 años. Pero de ellas, únicamente fueron invitadas 679.875 mujeres.

Ahora bien, según este departamento, el problema se remonta incluso a años anteriores: "Ya en 2017 el Botánico no citó a 98.157 personas y en 2018 a otras 86.055", indican tras acusar a PSPV y Compromís de haber "manipulado" las memorias anuales. "La población elegible no la incluían en las memorias", advierten.

Desde la Conselleria explican ahora que han tenido que ir incorporando al programa de cribado a todas las que no lo estaban y citándolas progresivamente. "Es un problema heredado", insisten.

Por su parte, los sindicatos representativos del sector advierten que el dilema aún viene de más lejos, de gobiernos anteriores del PP. Y que a pesar de las políticas llevadas a cabo en los últimos años, ningún gobierno ha conseguido revertir la situación.

Nuevos mamógrafos

A las más de 90.000 mujeres que no fueron notificadas en 2024, se suman otras 118.032 que no acudieron a la cita a la que sí fueron convocadas.

Mujeres que no participaron en el programa por diferentes motivos, bien porque prefirieron ir a seguros privados para realizarse el control y no esperar el plazo temporal que les correspondiera, o bien por imposibilidad de asistir a la consulta. Lo que en definitiva significa que en total, en 2024, más de 200.000 mujeres no se sometieron a las pruebas.

Mazón junto a Marciano Gómez, conseller de Sanidad actual. Rober Solsona / EP

Son prácticamente las mismas que sí se hicieron el examen oportuno: 223.414 mujeres. Según el informe del Comité Económico y Social se trata de la cifra más baja desde la pandemia, cuando sólo se exploraron 156.865 debido a las restricciones sanitarias que había en aquel momento.

Desde entonces, Sanidad ha realizado controles a más de 228.000 mujeres año tras año. En 2023 fueron 235.706 mamografías las que se hicieron, casi 12.000 más que en el ejercicio cuestionado.

El gobierno valenciano explica que en estas cifras ha influido significativamente la compra de equipos: la conselleria invirtió 3 millones de euros para adquirir 10 mamógrafos. Para su instalación, los equipos deben parar de funcionar durante cuatro días dada su complejidad. Jornadas en las que, por tanto, no se pudo hacer ningún tipo de prueba y, por ello, el ritmo de exploraciones es menor.

El PSOE lo achaca a la privatización

En medio de esta guerra de cifras, la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, señaló este viernes al Gobierno de Carlos Mazón. "Por culpa de sus recortes y privatización, 90.000 mujeres han sido abandonadas en la lucha contra el cáncer de mama", censuró la también secretaria general de los socialistas valencianos.

Apenas un día antes, el portavoz de sanidad del PSPV en el Parlamento autonómico, Rafa Simó, le preguntó al conseller si su departamento podía "garantizar" que las mujeres de la Comunitat podían "estar tranquilas con el cribado de cáncer de mama y que aquí -en la autonomía- no se repetirá el modelo de Moreno Bonilla".

Gómez respondió que 2024 sirvió para reordenar la actividad de los análisis de mamografía y explicó las mejoras en el control de los cánceres de mama. "A mí me preocupan las mujeres. En 30 días estarán informadas", dijo el conseller.

Tras estallar la crisis que ha puesto afectado al gobierno andaluz y que se ha saldado, por el momento, con la dimisión de la consejera de Sanidad en dicha autonomía, la oposición ha puesto el foco en la Comunitat en esta cuestión para fiscalizar el trabajo realizado por el actual Consell.

Los socialistas aseguran que la situación en Andalucía "no es un caso aislado, sino una política del PP" por privatizar la sanidad pública. Mientras tanto, los informes de la Inspección certifican que el dilema lleva produciéndose, al menos, ocho años, más allá de 2017.