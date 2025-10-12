Amparo (103 años), revela el secreto de su longevidad: "No pensaba llegar tan lejos. Hay que tener ilusión por vivir"

Nacida en Requena el año 1922, Amparo Janini jamás pensó que llegaría a pasar los 100 años de edad, y menos con la vitalidad que desprende. De hecho, este agosto pasado ha cumplido 103.

En una entrevista concedida al magacín Connexió Comunitat Valenciana de À Punt, revela el secreto de su longevidad: la ilusión. "No pensaba llegar tan lejos. Hay que tener ilusión por vivir", confiesa.

"¿Quién iba a pensar esto? Si mi madre lo viera diría: 'Pero, hija mía, ¿qué has hecho?'", bromea. Sus padres también eran de Requena, pero su vida la llevó hasta Algar de Palancia, donde reside actualmente. Es un pueblo situado en la comarca valenciana de Camp de Morvedre, a apenas 30 minutos de la capital.

Desde entonces, está profundamente arraigada a la localidad, donde asegura sentirse querida por sus vecinos.

Amparo se dedicó varios años a la recolección de naranjas, una decisión que tomó "por gusto" y recuerda con cariño: "Mi madre me dijo, 'pues vete a la naranja con las chicas', y así lo hice dos años y me gustó mucho".

Más adelante, trabajó como cocinera en el casino del pueblo, después de que su sobrino se hiciera cargo del establecimiento y le pidiera ayuda.

En cuanto a su familia, consideran a Amparo "el auténtico pilar de varias generaciones". Lucy, la mujer de su sobrino Toni, asegura que a su edad "es muy fácil de cuidar" y "se adapta a todo".

La familia, además, se reparte y se organiza para que nunca le falte compañía. "Siempre nos tranquiliza: 'No sufráis, vosotros id donde tengáis que ir, que yo aquí me quedo. Solo quiero saber si os vais y cuándo volvéis'", cuenta.

Aunque Amparo no tuvo hijos, para su familia es como "una segunda madre". "Ella los ha criado, ya que mi suegra también trabajaba. No ha tenido hijos y es como si fueran los suyos", afirma Lucy.

La vecina más longeva de Algar de Palancia se ha convertido en un ejemplo de entrega, cariño y vitalidad. De hecho, su vida centenaria demuestra que, a veces, el mejor consejo para llegar a los 100 años es tan sencillo como mantener la ilusión.