La dana Alice deja en Comunitat Valenciana más de 250 litros, cientos de incidentes y algunos cortes ferroviarios

El temporal de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana, conocido como la dana Alice, ha dejado desde que comenzó acumulados de más de 250 litros por metro cuadrado en algunas zonas.

El recuento también incluye cerca de 400 incidentes gestionados por el 112 además de evacuaciones, el corte de carreteras y la interrupción de la circulación de metro y ferrocarril en algunos puntos.

Las lluvias han sido persistentes de madrugada en Valencia, sur de Castellón y norte de Alicante, aunque han caído de forma fuerte y casi torrencial en las comarcas valenciana de La Safor y alicantina de la Marina Alta, donde los acumulados en las últimas 72 horas.

También han rozado los 268 l/m2 en Miramar (Valencia), 262 l/m2 en Gandía, mientras que en las Islas Columbretes (Castellón) ha habido también un acumulado de 254 l/m2.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque a lo largo de la mañana de este sábado han cesado las lluvias en la provincia de Valencia, se generalizan e intensifican en la de Castellón.

Allí se esperan tormentas en el litoral que son "muy peligrosas" porque provocan mucha lluvia en poco tiempo. Así, advierte de que aunque no llueva, "no hay que bajar la guardia".

Emergencias de la Generalitat ha emitido un aviso especial por lluvias y ha pedido a los municipios que establezcan las medidas preventivas en sus respectivos ámbitos a los que recomienda que convoquen el CECOPAL, que presten atención a los avisos, que recuerden a la ciudadanía que se eviten desplazamientos y que se estacione o retire vehículos de las zonas inundables.

Asimismo, Aemet pide que se señalicen e impida el tránsito a vehículos en vados inundables, que se informe de la situación de riesgo en zonas de acampada u otros eventos y que se realice seguimiento de la situación y necesidades de personas mayores, dependientes y con movilidad reducida.

Incidencias

El 112 ha gestionado 392 incidentes relacionados con las precipitaciones que se están caracterizando por su persistencia y su torrencialidad puntual en algunos municipios, según ha indicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, ha informado de que de momento los barrancos circulan con un caudal "óptimo" aunque ha pedido seguir las recomendaciones y "extremar las precauciones" ya que continúa lloviendo y sigue activa la alerta naranja.

A consecuencia del temporal, la línea 1 de metro entre Torrent y Castelló está interrumpida y se ha establecido un servicio de autobús que no para en apeaderos, según han informado desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

También está suspendida la circulación ferroviaria por vía entre Catarroja y Alfafar-Benetússer por la presencia de un árbol apoyado sobre la catenaria, y se circula por la vía II, según informa Adif.

Hasta ahora el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha atendido una veintena de avisos, cerca de la mitad por saneamientos de fachadas y retirada de árboles, mientras que otros 7 han sido por asistencia a vehículos que habían quedado atrapados por el agua, la mayoría en Sagunto, aunque las personas han podido salir de ellos por sus propios medios.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha actuado en varios servicios como el desbordamiento del alcantarillado y un achique en una vivienda en Borriana, la revisión de una vivienda en Nules por caída de cascotes o el traslado de una persona con dificultades hasta su vivienda que se encuentra en una calle con acumulación de agua en Moncofa.

En Alicante se han realizado un total de 20 actuaciones en 12 localidades, principalmente en Pilar de la Horadada, con 5 intervenciones, donde se han atendido filtraciones, se han hecho achiques y se ha atendido a vehículos bloqueados por el agua. Se ha tenido que rescatar a una conductora del interior de su vehículo en ese mismo municipio.

En la ciudad de Valencia se ha cerrado el jardín del Turia, al igual que el resto de jardines, y la Policía Local lo está recorriendo y recomendando a las personas que están allí que lo abandonen, ya que se recomienda no practicar deporte al aire libre.

La Aemet ha pedido precaución y que se evite coger el coche si no es necesario y Emergencias de la Generalitat ha compartido la información de la Dirección General de Tráfico con las carreteras que están cortadas por inundaciones a causa de las lluvias: La vía secundaria CV-598, a la altura de Montesa, y la CV-520, entre Alginet y Algemesí.