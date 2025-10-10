Dimite la edil de Compromís en Moncada que gastó 500€ en teléfono: la socialista que se dejó 5.000€ se aferra al cargo

La edil de Compromís en Moncada, Valentina Cortegoso, a la izquierda; y la concejala socialista Feli Bondia, a la derecha. EE

Valentina Cortegoso, la edil de Compromís en Moncada que gastó 500 euros en una factura de teléfono durante un viaje personal a Argentina en 2024, ha dimitido este viernes.

La joven que ha ejercido como concejala de Medio Ambiente, Juventud, Bienestar Animal y Movilidad en el gobierno municipal ha anunciado que renuncia a su acta en el Ayuntamiento de Moncada "por motivos de incompatibilidad laboral".

Sin embargo, la decisión llega tras conocerse una factura de móvil de 496,24 euros, del 15 al 17 de agosto de 2024, por no desactivar la itinerancia de datos y conectarse a internet en el extranjero.

Según precisó Levante-EMV, Cortegoso se conectó una docena de veces a Telecom Argentina, con importes que oscilaron entre los 148 euros y apenas un euro.

Tras hacerse públicos estos gastos, manifestó su intención de pagar el monto total. Sin embargo, asegura que el gasto está actualmente en proceso de reclamación con la compañía telefónica.

"La factura no la gestiono ni la paso yo, sino que llega directamente al Ayuntamiento", explicó la hasta ahora responsable de Juventud en el consistorio, quien fue informada posteriormente de este hecho.

Además, señaló que, tras recibir un SMS de la compañía, apagó el teléfono "de manera inmediata".

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la dimisión también se produce tras manifestarse en contra de la reprobación de Martín Pérez, conocido como el 'edil karateka', por parte del Ayuntamiento.

Este hecho habría desencadenado un distanciamiento entre los miembros del grupo político, pues Cortegoso solicitaba la dimisión del edil socialista. Tampoco acudió al pleno extraordinario en el que se debatió la condena de la conducta del concejal implicado en una pelea durante las fiestas patronales.

Factura de 5.000€

Se da la circunstancia de que, poco antes de conocerse el desembolso de 500 euros de Cortegoso, Feli Bondia, una veterana socialista en el Ayuntamiento de Moncada, generó una factura de 5.290,74 euros en un viaje a Andorra entre el 23 y 25 de agosto de 2023 al conectar la línea municipal.

Al parecer, no desactivó la itinerancia de datos y realizó múltiples conexiones a internet en el extranjero. Por el momento, y a diferencia de la edil de Compromís, ha decidido aferrarse al cargo.

Tras la información publicada, Bondia presentó formalmente una instancia el pasado 1 de octubre en la que manifestaba "expresamente" su voluntad de "asumir personalmente" el pago de la referida factura, en el supuesto de que una vez concluido el procedimiento administrativo en curso se determine de manera firme que la obligación de pago recae sobre el consistorio.

Feli Bondia, en el momento de tomar posesión como senadora. EE

En el momento de registro de este escrito, esta cuestión era objeto de controversia entre el Ayuntamiento y la empresa de telecomunicaciones prestadora del servicio, tras encontrarse en curso un procedimiento de reclamación y arbitraje en el que se debe determinar la titularidad de la obligación de pago.

La representante municipal quiso reafirmar su compromiso "con la defensa del interés general y con la correcta administración de los recursos públicos, evitando que un asunto de este carácter pueda menoscabar la imagen o la credibilidad del Ayuntamiento".

Bondia es también mujer de José Vicente Berlanga, uno de los dirigentes del PSOE próximo a José Luis Ábalos y la persona de confianza del secretario general de PSPV de la provincia, Carlos Fernández Bielsa. Actualmente ejerce de jefe de Comunicación y Relaciones Institucionales en el Ayuntamiento de Mislata.

Dos años de mandato

Por su parte, Valentina Cortegoso ha agradecido haber podido trabajar al servicio de la ciudad de Moncada durante dos años, y ha asegurado que continuará vinculada al proyecto de Compromís como militante de base.

Cortegoso formaba parte de la lista de Compromís Moncada de las últimas elecciones municipales como número 4.

Durante su mandato, ha impulsado iniciativas para mejorar la sostenibilidad y el bienestar en el municipio, como la instalación de dos nuevos parques caninos, la bonificación del IBI para la instalación de placas solares y la consolidación de un nuevo sistema estable de gestión y control de las colonias felinas.

La concejala de Compromís en Moncada, Valentina Cortegoso. EE

El vicealcalde, Álvaro Gonzalvo, y el partido han querido agradecer públicamente la dedicación, el compromiso y la tarea desarrollada por Cortegoso, en la que han destacado su sensibilidad y su implicación "en proyectos que han mejorado la calidad de vida de los vecinos".

Juan Balaguer será quien coja el testigo como nuevo concejal del Ayuntamiento de Moncada. Asumirá las concejalías de Medio Ambiente, Bienestar Animal, Movilidad y OMIC; mientras que Juventud pasará a ser asumida por Álvaro Gonzalvo.

En este sentido, Compromís informa que en los próximos días hará una reunión para hacer el traspaso de los diferentes proyectos que había en marcha como la redacción del PACES o algunas actuaciones en el Barranco del Carraixet.