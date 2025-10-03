La Unión Europea reconoce el aceite de chufa como un nuevo alimento y concluye que es "seguro" para la población

La Comisión de la Unión Europea ha reconocido el aceite de chufa como nuevo alimento en la UE y ha aprobado su comercialización en el territorio, respaldando la evaluación previa de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

La propuesta, que fue llevada al organismo europeo por la empresa exportadora 'Tigernuts', con sede en el municipio valenciano de L'Eliana, obtiene de esta manera el reconocimiento como un producto "seguro" para toda la población y la posibilidad de comercializarse.

Se trata de un alimento reconocido por la UE como juncia avellanada que se obtiene a partir de los tubérculos de Cyperus esculentus —conocidos popularmente como chufa— mediante un proceso de prensado en frío.

Esta técnica, además de "sencilla y respetuosa", asegura que el producto conserve sus propiedades naturales sin necesidad de someterse a procesos de refinado que podrían alterar su calidad nutricional.

Uno de los aspectos que más ha pesado en la decisión de su reconocimiento es el perfil lipídico del aceite. Destaca por su alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados, sobre todo en ácido oleico, similar al que encontramos en el aceite de oliva. Además, aporta vitamina E, un antioxidante natural que contribuye a la protección celular.

El comité científico también analizó los posibles riesgos asociados a su consumo. Se estudiaron aspectos como la estabilidad del aceite en condiciones normales de conservación, la posible presencia de contaminantes (metales pesados, micotoxinas o residuos químicos) y el contenido proteico que pudiera inducir reacciones alérgicas.

En todos los casos, los resultados demostraron que el aceite cumple con los estándares europeos de seguridad.

Con esta autorización, el aceite de chufa se suma al listado de alimentos emergentes que pueden comercializarse en Europa.

Oro valenciano

La posibilidad de comercializar este nuevo alimento, el conocido como el 'oro valenciano' es un motivo de celebración tanto para consumidores como para productores ya que se reconoce una nueva vía de aprovechamiento del cultivo de la chufa.

El aceite de chufa virgen extra se obtiene mediante un proceso artesanal de prensado mecánico en frío de la chufa, del que se extrae un líquido de color ambarino, claro y de olor suave y agradable.

Junto con sus beneficios a la gastronomía y a la salud de quienes lo consumen, los beneficios pueden ser igual de positivos en las arcas de los productores.

Un nuevo alimento

¿Y qué significa que se reconozca un "nuevo alimento" en la UE? Según la normativa de la Unión Europea, reconocer un alimento como "nuevo" implica que ese producto no fue consumido de forma significativa en la Unión Europea antes del 15 de mayo de 1997.

Eso incluye alimentos de fuentes poco tradicionales en la UE (como ciertos vegetales, algas o microorganismos), sustancias nuevas usadas en alimentos, o aquellos producidos mediante tecnologías o procesos novedosos.

Para que un nuevo alimento pueda comercializarse legalmente se exige una evaluación rigurosa de seguridad. La EFSA analiza su composición, efectos nutricionales, posibles toxicidades y alergias, además del proceso de producción y los niveles de uso previstos.

También se verifica que el nuevo alimento no sea "nutricionalmente desventajoso" si está destinado a sustituir otro alimento ya existente, y que su etiquetado informe correctamente al consumidor.