La grabación inédita de Carlos Mazón cuando se incorporó al Cecopi de la dana: "¿Voy a estar sin cobertura todo el rato?"

Una grabación inédita realizada por la Generalitat Valenciana revela los instantes posteriores a la llegada del presidente autonómico, Carlos Mazón, al Cecopi de la dana. El dirigente aparece afligido al conocer los primeros estragos de la catástrofe que causó aquel día 229 muertes.

Apenas se le entiende una frase en la grabación. "Es que no lo entiendo", manifiesta. Pregunta a continuación por las comunicaciones, al comprobar que no le funciona el teléfono. "Me pasa a mí o…", pregunta. "A todos", le responden. "¿Voy a estar sin cobertura todo el rato?", insiste.

La consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, expone a Mazón la magnitud de la dana. "Esa es la palabra, es una explosión", explica ante la incredulidad del presidente autonómico. Parece referirse al fenómeno meteorológico.

Vídeo | El vídeo que muestra la llegada de Mazón al Cecopi: Salomé Pradas le informa del envío del segundo mensaje Es-Alert

Las grabaciones a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL consisten en clips cortos, aparentemente filmados como planos recurso, que no recogen conversaciones completas, pero sí parte de ellas.

Las mismas suman 4.16 minutos sobre diferentes momentos del Cecopi y 54 segundos sobre la llegada del presidente valenciano al edificio de Emergencias.

Estas últimas tomas parecen filmadas justo después de la entrada de Mazón al edificio de l'Eliana (Valencia), ya que su acceso tuvo lugar a las 20:28 horas del 29 de octubre de 2024 -según precisó la Generalitat a la jueza de la dana-.

En una pantalla grabada aparece la hora de la filmación: las 20:31, justo tres minutos después de acceder Mazón al inmueble.

Aquella tarde, mientras se producía la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado, Carlos Mazón se encontraba en una comida con Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro.

La misma se prolongó durante buena parte de la tarde. Habría terminado a las 18:45 horas, según indicó recientemente la periodista. Mazón explicó que, cuando salió del restaurante, acudió al Palau de la Generalitat, y que desde el Palau se dirigió al Cecopi.

Durante la tarde intercambió llamadas tanto con la consellera Pradas como con el presidente de la diputación de Valencia, Vicente Mompó, ambos presentes en el cónclave de la emergencia.

11 meses después

Las imágenes del Cecopi ahora reveladas las tomó una productora contratada por la Conselleria de Justicia e Interior. Habían permanecido ocultas hasta ahora.

Una de las partes personadas en el caso de la dana, Acció Cultural del País Valencià, se percató de la presencia de un cámara uniformado como personal de Emergencias al visionar otro vídeo de À Punt y solicitó que aportaran también dicha grabación.

La misma, brindada a la causa judicial 11 meses después de la dana por parte de la Generalitat Valenciana, permite conocer estos nuevos diálogos entre la entonces titular de Interior y el presidente de la Generalitat.

De las escenas se desprende que ambos no eran plenamente conscientes todavía de la gravedad de las riadas que ya resultaban letales al sur de la ciudad de Valencia.

En particular, las que se produjeron en la cuenca del Poyo, donde murió el grueso de las 229 víctimas de las avenidas de agua. También hubo muertos en los ríos Magro y Turia.

Orden de Pradas

La grabación también muestra cómo Pradas advierte a un empleado de que quiere supervisar el ES-Alert masivo a los teléfonos móviles que estaba a punto de enviarse a la población. "Antes de enviar el siguiente mensaje lo quiero ver", ordena.

Se trata, en efecto, del segundo que se envió aquella noche, a las 20:57 horas, destinado a los ciudadanos de las comarcas de Ribera Alta, Ribera Baja, Hoya de Bunyol y L’Horta Sud. Este llegó después del más comentado de todos, el primero, el de las 20:11 horas.

El inicial se envió por el riesgo de ruptura de la presa de Forata en el río Magro, cuando el Cecopi todavía centraba toda la atención en ese peligro y no en la verdadera catástrofe que ya se estaba produciendo: la de la cuenca del Poyo.

Otra grabación previa de la misma productora revela además que, nada más comenzar el Cecopi, que fue convocado a las 17:00, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, planteó la posibilidad de enviar un mensaje masivo de alerta a la población por las riadas que tenían lugar en Utiel.