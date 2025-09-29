Un total de 243 municipios de la Comunitat Valenciana suspenden las clases por la alerta roja de lluvias

Un total de 243 municipios de la Comunitat Valenciana han decidido suspender las clases este lunes ante la alerta roja por lluvias. Una decisión que ha afectado a 542.964 alumnos, según los datos facilitados por la Conselleria de Valencia.

La mayoría de estos centros, se encuentran en la provincia de Valencia (215), donde los escolares sin actividad lectiva suman 438.664. Mientras el resto se distribuyen entre las provincias de Alicante (5) y Castellón (19).

Entre los primeros que decidieron suspender las clases se sitúa Valencia. El gobierno municipal, tras reunir al Cecopal en la tarde del domingo, decidió anular la jornada lectiva en la capital después de haber decretado por la mañana el cierre de 19 colegios. Ante el aviso de Aemet, decidió hacer extensiva la decisión a todo el municipio y pedanías.

La Agencia Estatal de Meteorología elevó la alerta por las intensas precipitaciones que se esperaban para este 29 de septiembre. Por lo que fijó el nivel rojo (de riesgo "extremo") desde las cuatro de la madrugada del lunes.

La previsión es que se puedan alcanzar los 180 litros por metro cuadrado en 12 horas en el litoral de la provincia de Valencia y el litoral norte de Castellón, según las últimas previsiones de Aemet, que advirtió que podían producirse "inundaciones" y "crecidas repentinas en cauces".

Por lo pronto, el barranco de La Saleta se ha desbordado esta noche a su paso por Aldaia anegando algunas calles del núcleo urbano. Las lluvias han provocado momentos de tensión durante la noche, aunque "afortunadamente ha dejado de llover y los niveles han ido bajando", según ha dicho su alcalde Guillermo Luján.

En el caso de la provincia de Valencia, los municipios que han decidido suspender la jornada lectiva son: Ademuz, Ador, Palma de Gandia, Agullent, Aielo de Malferit, Alaquàs, Albaida, Albal, Albalat de la Ribera, Albalat dels Sorells, Albalat dels Tarongers, Alberic, Alborache, Alboraia, Albuixech, Alcàntera de Xúquer.

También Alcàsser Alcublas, Aldaia, Alfafar, Alfara de la Baronia, Alfara del Patriarca, Alfarrasí, Algemesí, Algemesñi-Carrascalet, Algímia d'Alfara, Alginet, Almàssera, Almoines, Almussafes, Alpuente, Alzira, Alzira-Barraca d'Aigues, Anna, Antella, Aras de los Olmos, Ayora, Barxeta, Bèlgida, Bellreguard, Benaguasil, Beneixida, Benetússer, Beniarjó y Benicull de Xúquer.

Asimismo, también han decidido anular las clases las localidades de Benifaió, Benifairó de la Valldigna, Benifairó de les Valls, Benigànim, Benimodo, Benimuslem, Beniparrell, Benirredrà, Benissanó, Benissoda, Bétera, Bicorp, Bocairent, Bolbaite, Bonrepòs i Mirambell, Bufali, Bugarra, Buñol, Burjassot, Camporrobles, Canals o Canet d'en Berenguer.

La lista continúa con Carcaixent, Càrcer, Carlet, Casas Bajas, Casinos, Castelló, Castelló de Rugat, Catadau, Catarroja, Caudete de las Fuentes, Chella, Chelva, Cheste, Chiva, Cofrentes, Corbera, Cullera, Daimús, Dos Aguas, El Genovés, El Palomar, El Puig de Santa Maria, el Real de Gandia, Eguera, Estivella, Faura, Favara, Foios, Fontanars dels Alforins, Fortaleny, Fuenterrobles, Gandia, Gandia-Grau i platja, Gavarda, Gilet, Godella, Godelleta y Guadasséquies.

En el listado facilitado por la Conselleria que dirige José Antonio Rovira también figuran Guadassuar, Jalance, Jarafuel, la Font de la Figuera, la Font d'en Carròs, la Llosa de Ranes, la Pobla de Farnals, la Pobla de Vallbona, la Pobla del Duc, la Pobla Llarga, l'Alcúdia; l'Alcúdia de Crespins, l'Alqueria de la Comtessa, l'Eliana, l'Énova, Llanera de Ranes, Llaurí y Llíria.

Entre los municipios de interior que se han sumado a la suspensión de clases se encuentran Llocnou de Sant Jeroni, Llocnou d'en Fenollet, Llombai, Llutxent, l'Olleria, Loriguilla, Losa del Obispo, Manises, Manuel, Marines, Massalavés, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Miramar, Mislata, Moixent, Moncada, Montaverner, Montesa, Montitxelvo, Montroi, Montserrat, Museros, Náquera, Navarrés y Novetlè.

Completan la lista los municipios que se vieron afectados por la dana el pasado octubre, como Paiporta, Picanya, Riba-roja de Túria, Utiel, Castellar-Oliveral, Vilamarxant o Sedaví. Pero también otros como Oliva, Olocau, Ontinyent, Otos, Palma de Gandia, Paterna, la Cañada, Lloma Llarga, Terramelar, Pedralba, Petrés, Picassent, Piles, Polinyà de Xúquer, Potries o Puçol.

Entre los 215 también se sitúan Quart de les Valls, Quart de Poblet, Quartell, Quatretonda, Quesa, Rafelbunyol, Rafelcofer, Rafelguaraf, Real, Requena, Campo Arcis, San Antonio Riola, Rocafort, Rotglà i Corberà, Ròtova, Sagunt, Port de Sagunt, San Antonio de Benagéber, Sant Joanet, Senyera, Serra, Siete Aguas, Silla, Simat de la Valldigna, Sinarcas, Sollana, Sueca, Sumacàrcer, Tavernes Blanques, Tavernes de la Valldigna, Torrent Monte Vedat y Tous.

Completan la lista de la provincia de Valencia Tuéjar, Turís, València, Benifaraig, Benimàmet-Bbeniferri, el Saler, Horno de Alcedo, Masarrojos, Pinedo, Vallada, Venta del Moro, Vilallonga, Villar del Arzobispo, Vinalesa, Xàtiva, Xeraco, Xeresa, Xirivella y Yátova.

En la provincia de Castellón, la cliatología adversa ha dejado sin clases a 84.446 alumnos de 23 localidades: Alcalà de Xivert, Benicarló, Benicàssim, Borriana, Borriol, Castellò de la Plana, la Llosa, Moncofa, Montanejos, Oropesa, Sant Jordi, Sant Mateu, Segorbe, Torreblanca , Traiguera, Vila-real, la Vilavella, Vinaròs, Almassora, Argelita-Fanzara, Peñíscola, Santa Magdalena de Polpis y Xilxes.

En la demarcación de Alicante, han sido 19.854 estudiantes los afectados en 5 municipios: Elda, Petrer, Villena, Pinoso y Monóvar. La provincia es la menos afectada por la borrasca ex-Gabrielle.