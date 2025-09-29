Pradas pide el archivo tras la declaración de Polo: alega que reconoció la "imprevisibilidad" de la situación el día de la dana

La exconsellera Salomé Pradas ha solicitado a la jueza de la dana el archivo de la causa contra ella tras la declaración como testigo del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

El abogado de la que fuera titular de Interior en la Generalitat explica en su escrito que las afirmaciones de Polo ante la jueza descartan "la responsabilidad a título de negligencia" de Pradas.

Así, indica que reconoció que en el Cecopi no se manejó información alguna relativa al barranco del Poyo, "cuando, como es sabido, la inmensa mayoría de las víctimas fallecieron a consecuencia" de su desbordamiento.

También dice que admitió que "no tuvo sensación del riesgo real", pues en la mañana de ese día 29 de octubre estuvo en un acto de la Universidad Politécnica de Valencia. "Acto al que no hubiera asistido de considerar la gravedad de la situación", comenta.

El abogado de Pradas apunta a que Polo insistió una y otra vez en que su actuación ese día se centró en la presa de Forata por las gravísimas consecuencias que se hubieran producido de desbordarse".

También que "declaró, literalmente, que nadie podía prever lo que iba a suceder aunque

sabía que la Aemet había emitido una alerta roja (riesgo extremo de precipitaciones) a las 07:36 de ese día".

Igualmente, el letrado remarca que la CHJ es el organismo responsable de la gestión, protección y monitorización de los caudales. A pesar de su crucial rol, afirma, "actuó de forma errática e incompleta".

Como motivos de esta consideración, expone que el organismo estatal "conocía, según sus propios datos web, que a las 18:00 horas el caudal del barranco del Poyo era ya superior a 1.700 m3/s".

"No obstante, esta información crucial no fue enviada hasta las 18:43 horas y, aun así, nunca se trasladó al Cecopi", comenta.

Del mismo modo, expone que entre las 13:42 y las 16:13 la CHJ "desactivó la alarma de caudal en tres ocasiones, indicando una tendencia decreciente".

"La crecida solo fue comunicada a las 18:43 horas, y lo hizo remitiendo un único correo que contenía los tres avisos acumulados (superación de 30 ml, 70 ml y 150 ml), incumpliendo así el protocolo

de comunicación escalonada y puntual de la emergencia", asegura el abogado de Pradas.

El letrado remarca también que Polo "reconoció que bastantes sensores fallaron y que, aun

conociendo este extremo, tampoco comunicó tal fallo al Cecopi".

La declaración de Polo

Polo señaló en su declaración que sus avisos en la reunión se centraron en el riesgo de la presa de Forata. Aseguró que antes de las 18.00 horas alertó de ello y que ya sugirió enviar "un mensaje a la población" que incluyera la orden de subir a pisos superiores.

Esa hora contrasta con la ofrecida por testigos como el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Ángel Núñez, quien también aportó sus whatsapps de la tarde del 29 de octubre.

El presidente de la CHJ también hizo hincapié en que él nunca habló de rotura o colapso de la presa de Forata, sino de la "incertidumbre de qué pasaría con la coronación".

Sobre el 'apagón informativo', Polo respondió que los umbrales del Poyo no funcionan como los de otros barrancos y que el de los 150 litros "cabe perfectamente en el cauce".

"1.600 m3 no es tan grave, es de desbordamiento de la rambla del Poyo. Pero también lo eran los del Magro. La gravedad de los 1.600 es que ya hay 2.000 en Horteta y otros 1.000 en el Gallego. Y todo eso se junta. Si solo hubieran sido los del Poyo no hubiera pasado nada", argumentó.

En todo caso, aseguró que, cuando se envió esa información, y pese a que la tendrían que haber ofrecido en el Cecopi, "ya no había capacidad de reaccionar a partir de esos datos".

En todo caso, Polo reconoció ante la jueza que le avisaron a las 18.45 horas de la subida del barranco del Poyo.