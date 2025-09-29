Ikea abre su parking en altura y deja a los vecinos poner los coches a salvo: "En su día fuimos refugio ante la dana"

Fachada de Ikea, en una imagen de archivo. dpa / Federico Gambarini

Ikea Alfafar ha vuelto a demostrar ser ejemplo de actuación rápida y eficaz. Este lunes no solo ha cerrado su tienda debido a la alerta roja por lluvias vigente, sino que también ha abierto su parking en altura para que los vecinos puedan poner a salvo sus vehículos.

"En su día fuimos refugio ante la dana y en este nuevo momento de incertidumbre queremos volver a ser de ayuda en la medida de lo posible", ha asegurado la compañía.

Ikea habilitó en la noche del domingo su aparcamiento superior para que sus colaboradores dejaran sus coches. Además, y a petición de algunos clientes, ha permitido a la ciudadanía de zonas inundables dejar allí sus coches.

El aparcamiento tiene capacidad para 900 plazas. Según han explicado fuentes de la empresa, a mediodía de este lunes prácticamente ya estaba completo, con una ocupación del 85%.

En Alfafar, el Ayuntamiento ha cerrado todos sus centros educativos, parques y jardines y ha suspendido actividades al aire libre.

Coches estacionados en el aparcamiento de altura de Ikea Alfafar durante la alerta roja por lluvias. Ikea Alfafar

También ha explicado que la mayoría de establecimientos de la zona comercial del municipio permanecerán cerrados ante la alerta roja y se recomienda no desplazarse.

Un refugio en la dana

La tienda fue centro logístico de voluntarios y de recepción de personal destinado a tareas de reconstrucción de la zona. Disponía de acceso a comida, mantas, un lugar para dormir y luz.

"En mitad de la tragedia solo podíamos pensar en prestar ayuda a tantas personas que lo necesitaron", aseveró María José Martorell, directora de Expansión de IKEA en España, a EL ESPAÑOL.

La palabra es orgullo. Es lo que siente la entidad una vez analizada la situación y después de saber todo lo que pudieron ayudar gracias a que las instalaciones no se viesen afectada.

Cajas con ayuda humanitaria en la zona comercial de 'Ikea Alfafar Parc' tras el paso de la dana, imagen de archivo. Europa Press / Rober Solsona

"El mantenernos casi indemnes y poder disponer de luz nos permitió servir de refugio a más de 700 personas. Más tarde, poder recibir también al personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, bomberos, puesto de mando… IKEA ha sido clave para poder prestar una ayuda que ha sido determinante para muchas personas", aseguró la responsable de la entidad.

La entidad, además, "lideró la reactivación de Alfafar Parc con una reapertura parcial a principios de diciembre".

Este hito marcó el inicio de la recuperación comercial del parque. La intensa corriente de agua y lodo alcanzó una cota de hasta 1,80 metros y arrasó todas las infraestructuras y bienes materiales, lo que obligó al cierre temporal de los comercios.