La dirección de À Punt anuncia acciones legales por la filtración de su grabación del Cecopi del día de la dana

La dirección de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) ha anunciado que interpondrá acciones legales ante el juzgado tras la filtración de una grabación en el Cecopi del día de la dana, al considerarlo una "sustracción".

El ente ha avanzado este lunes, a través de un comunicado, que, "siguiendo las indicaciones de sus servicios jurídicos, está recabando toda la información necesaria para llevar a cabo acciones legales que presentará en los juzgados por la sustracción del vídeo del Cecopi grabado por una cámara de À Punt la tarde del 29 de octubre de 2024, día de la dana".

La dirección de la cadena pública "pretende depurar responsabilidades por lo que considera un hecho muy grave tanto por la acción de sustraer esa información como por filtrarla posteriormente".

"Este hecho --prosiguen-- ha puesto en cuestión la profesionalidad de los trabajadores de À Punt y la credibilidad de la cadena en este asunto".

El pasado miércoles se hicieron públicas por parte de TVE unas imágenes y audio en el Cecopi del 29-O grabadas por la cadena autonómica, en el que la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en el procedimiento, daba indicaciones para el mensaje del ES-Alert.

"Metedlo en el texto, por favor", expresó la exconsellera. Además, también preguntaba alrededor de las 19 horas: "¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo? A mí no me apetece llamarlo".

Después de dicha difusión, la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia, ha pedido a Radio Televisión Española (RTVE) y a À Punt una copia de la grabación.

La jueza justifica este requerimiento en que no consta en el procedimiento una documentación ni grabación o acta de la reunión del Cecopi del día 29 de octubre de 2024, a pesar de que fue requerida judicialmente a la Conselleria de Emergencias.

Grabaciones en el Cecopi

En la grabación emitida por TVE se aprecia a un cámara de televisión vestido con un chaleco rojo de Emergencias de la Generalitat, motivo por el cual la acusación que ejerce Acció Cultural ha solicitado que se incorporen a la causa también las grabaciones que pudo efectuar ese operario para Presidencia de la Generalitat.

Al respecto, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha asegurado que "si la jueza presentase algún recurso, habrá máxima transparencia", es decir, que si lo solicita la magistrada se aportaría la grabación si todavía se encuentra en los archivos.

De la misma manera, ha recordado que "el Cecopi nunca se ha grabado". "El Cecopi no es un órgano colegiado, no existe un secretario o secretaria, no se levanta acta del mismo. Lo único que ocurre es que hay unos recursos periodísticos como ustedes han podido visualizar".

"Las grabaciones son solo recursos periodísticos", ha resaltado. "Normalmente cuando hay una reunión se hace una grabación periodística. Si hay una solicitud de la jueza se buscarán estos recursos para ponerlos a su disposición".

"Lo importante es saber que cuando hay una reunión hay recursos periodísticos pero no hay una grabación del Cecopi", ha concluido Valderrama.