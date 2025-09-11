La Generalitat estrena un 'gemelo digital' para anticiparse a las emergencias: "Lo que falló en la dana no puede volver a fallar"

Una aplicación que puede simular catástrofes y anticiparse a emergencias. Esta es la nueva herramienta que va a utilizar la Generalitat para hacer simulaciones, mediante algoritmos, de posibles situaciones críticas.

Sí, ya está confirmado. En la mañana de este jueves, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentado esta herramienta desarrollada por el Instituto Cartográfico Valenciano. Con ella pretende que "lo que falló el 29 de octubre no vuelva a fallar".

Así, este llamado 'gemelo digital' de la provincia de Valencia permite tener una visión integral y en tiempo real del territorio. Esto permite anticipar escenarios de riesgo, como inundaciones o incendios, así como coordinar mejor los recursos o mejorar la planificación del territorio.

"Uno de los grandes aprendizajes que nos dejó la dana fue la importancia de tener toda la información posible y toda la información a tiempo", ha manifestado Mazón.

En su discurso, el jefe del Ejecutivo valenciano también ha destacado "la importancia de disponer de toda la información para tomar decisiones, máxime cuando se desbordan las predicciones oficiales y los sistemas de información ni siquiera son capaces de aportar información en tiempo real".

"Ya no solo no son capaces de acertar en lo que va a venir, sino que ni siquiera se dio información de cosas que estaban pasando en ese momento", ha asegurado.

Así, ha señalado que esta nueva herramienta va a solventar ese problema. Por el momento solo está disponible en la provincia de Valencia, pero como ha asegurado Mazón, se extenderá a toda la Comunitat.

Este 'gemelo digital' cartográfico permite trabajar a tres niveles ante una emergencia: la prevención, al simular escenarios; la preparación, ya que puede avanzar el impacto previsible en las próximas 24 o 48 horas; y la respuesta, porque permite monitorizar el territorio.

Todo ello se ha explicado en la presentación, en la que han intervenido los consellers de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y Territorio, Vicente Martínez Mus.

Además, la herramienta dispone de dos instrumentos innovadores. Uno de ellos es un visor público de edificios con riesgo de inundación, accesible a toda la ciudadanía y que determina el riesgo de inundación de cualquier edificio de la provincia en seis niveles. Esto facilitará la adopción de medidas anticipatorias en viviendas, bajos comerciales o sótanos.

El otro es una cartografía básica de infraestructuras estratégicas, como hospitales, centros educativos, instalaciones depuradoras, energéticas o de transporte público, que va dirigida a ayuntamientos y órganos gestores de estos espacios para que puedan desarrollar planes de emergencia adaptados a estas situaciones.

Más allá de las emergencias, este 'gemelo digital' es también de utilidad para todas las áreas de gestión autonómica, ya que, según Martínez Mus, "facilita la monitorización del consumo energético, el impacto de las nuevas infraestructuras renovables o la huella de carbono, y puede ayudar a organizar la distribución y uso del agua potable".

El presidente ha celebrado la puesta en marcha de esta herramienta que permite "predecir y pronosticar de manera mucho más precisa los riesgos, por ejemplo, ante episodios meteorológicos extremos".

Asimismo, ha destacado que "todo lo que falló en la tarde del 29 de octubre no puede volver a fallar". "Tomar decisiones con una realidad absolutamente distinta a lo que está ocurriendo es muy peligroso y se ha visto", ha manifestado Mazón.

También ha subrayado que seguirá reclamando al Gobierno que invierta en modernización de los sistemas de alerta en los cauces de los ríos y en barrancos.

De esta forma, ha denunciado que casi un año después de la dana y a las puertas de la temporada de posibles nuevas danas y tormentas, el Gobierno no ha implementado aún un sistema de alerta temprana como el que tiene el Ebro, y ha criticado también la falta de ayuda del Ejecutivo en la reconstrucción tras las dana.

Mazón ha destacado que Valencia es la primera provincia que dispone de un sistema de representación digital en todo su territorio provincial, y ha avanzado que antes de que acabe la legislatura esta herramienta se ampliará a toda la Comunitat Valenciana.