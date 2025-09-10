Sanidad modificará la Ley de Salud para sancionar con multas de hasta 60.000€ las agresiones al personal sanitario

Multas de hasta 60.000 euros por agredir al personal del sector sanitario. Sanidad modificará la Ley de Salud para incluir un régimen de infracciones y sanciones contra las personas que agredan a los profesionales sanitarios.

De esta manera, la Comunitat Valenciana se convierte en la cuarta autonomía que regula esta potestad sancionadora específica, detrás de Castilla La Mancha, Castilla y León y Navarra.

El Gobierno valenciano pretende actualizar la normativa para adaptarla a la realidad actual e incluye las agresiones realizadas por cualquier medio, entre los que se encuentran redes sociales o medios digitales.

La modificación de la ley permitirá la posibilidad de imponer sanciones económicas por parte de los órganos competentes en materia de sanidad de la Comunitat Valenciana, sin necesidad de acudir a la vía judicial.

Desde la Conselleria de Sanidad, dirigida por Marciano Gómez, manifiestan que "siempre se ha defendido e impulsado una política de no violencia y tolerancia cero contra las agresiones, en la que se ha facilitado y fomentado en todo momento la notificación de cualquier tipo de agresión y el apoyo integral a la víctima".

Entre otras medidas, se refiere al asesoramiento y defensa jurídica a la víctima. Por ello, el cambio en la normativa supone un nuevo paso hacia la "mejor protección posible" que se le puede ofrecer al personal del sector sanitario.

Sanidad ha introducido una serie de modificaciones en la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana que tienen como principal objetivo velar por la seguridad de los profesionales del sistema valenciano de salud.

El nuevo texto normativo tipifica y regula aquellas actuaciones que son consideradas como agresiones leves, graves o muy graves, así como el régimen sancionador para proteger al personal sanitario, reconocido como "autoridad pública".

En este sentido, el borrador del texto establece que Sanidad puede sancionar con multas de 500 hasta 5.000 euros las infracciones leves; con 5.001 hasta 15.000 euros las infracciones graves; y con 15.001 hasta 60.000 euros en el caso de ser muy graves.

De esta manera, los órganos competentes de Sanidad con potestad para sancionar son la dirección territorial de la Conselleria en el caso de las agresiones leves; la Secretaria Autonómica de Sanidad para las agresiones graves; y la persona titular de la Conselleria de Sanidad en los casos de agresiones muy graves.

Además de sancionar, podrán adoptar medidas provisionales, como la asignación de un nuevo profesional a la persona infractora en el mismo, o preferentemente, en otro centro sanitario distinto.

Medios digitales

El nuevo texto amplía también la normativa a nuevos entornos, como son las redes sociales u otros medios digitales o telemáticos, en los que una actuación contra un profesional sanitario, catalogada como "agresión", podrá ser sancionada también si cumple con los criterios establecidos en la norma.

De esta manera, las faltas de respeto, insultos, vejaciones, injurias, calumnias, amenazas u otro tipo de conductas difundidas por cualquier medio pueden ser sancionadas.

Se entiende como agresión sanitaria, tal y como viene tipificada en la normativa, aquella conducta violenta realizada no solo en el interior del centro sanitario, sino que también podrán ser sancionadas las que se lleven a cabo fuera de las instalaciones sanitarias, siempre que estén vinculadas con el desempeño profesional del personal afectado.

Otro de los aspectos que introduce el texto es el derecho de renuncia del profesional sanitario a prestar atención a un paciente o usuario, si no conlleva desatención, en caso de que el profesional haya sido objeto de agresión en el ámbito sanitario.

Aumento de agresiones

El número de agresiones al personal sanitario en la Comunitat Valenciana ascendieron en 2024 a 1.356, lo que supone un 13,7% más respecto a las registradas en el periodo de 2023, en el que se notificaron un total de 1.192 agresiones en el entorno sanitario.

Del total de 2024, 221 fueron agresiones físicas frente a las 1.135 agresiones verbales.

Con relación a las agresiones sufridas en el ámbito asistencial, se observa que en Atención Primaria se concentra el 57% de las agresiones, mientras que los datos comparados del año 2023 y 2024 en Atención Hospitalaria o centros de especialidades indican que se ha producido un incremento del 27%.

"La Conselleria de Sanidad cuenta con la campaña de concienciación y sensibilización frente a las agresiones al personal sanitario bajo el lema 'Agredirles es delito'", informa en un comunicado.

El objetivo desde Sanidad es "concienciar a la población y promover el respeto y apoyo a todos los profesionales del sistema sanitario", así como expresar "el más rotundo rechazo" ante cualquier tipo de agresión.