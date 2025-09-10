Falsa alarma en el barranco del Poyo: un vehículo aparcado en el cauce confunde al medidor de caudal y activa un aviso rojo

El caudal del barranco del Poyo volvió a rebasar los 150 m3/s este martes, provocando una alerta roja por posibles avenidas en la rambla. Estos datos fueron recogidos erróneamente por el Sistema de Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Según los datos de caudales de la propia web del SAIH de la CHJ, durante más de cuatro horas, la rambla del Poyo estuvo en alerta roja por rebasar los 150 m3/s a su paso por el punto de control en Riba-roja.

De hecho, llegó a alcanzar los 184 m3/s a las 12.20 horas y a las 16.35 horas todavía se mantenía en 157 m3/s, como adelantó Las Provincias. Sin embargo, tal y como ha podido contrastar EL ESPAÑOL, el aviso lo causó un vehículo estacionado en el cauce.

Según han confirmado fuentes de la CHJ a este diario, la incidencia fue causada por varios vehículos del Ministerio de Transportes que están realizando "trabajos de adecuación, consolidación y mantenimiento del puente de la A-3".

Detallan que los efectivos del SAIH, una vez recibieron los datos de aumento de caudal por encima del nivel rojo en la rambla del Poyo, verificaron si eran correctos o no.

Confirmaron que uno de los vehículos estacionados se localizaba bajo el punto en el que el sensor toma los datos de altura y los convierte en caudal.



"Los datos recibidos, una vez contrastados y habiendo verificado que no eran correctos, se desecharon y por eso no se envió ningún aviso de aumento de caudal el Centro de Coordinación de Emergencias del 112", explican.

La falsa alarma que activó el aviso de nivel rojo por el aumento de caudal en el Poyo hizo necesaria esa doble verificación. Sin embargo, los datos están publicados en abierto y cualquier institución puede acceder a ellos.

Errores en alerta

El error en los datos de aumento de caudal se produjo en una jornada en la que la Comunitat Valenciana se encontraba en fuertes avisos ante la posibilidad de lluvias intensas en el territorio.

De hecho, Emergencias de la Generalitat activó el nivel 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la Comunitat Valenciana.

"Hemos declarado la situación 1 porque se han producido lluvias y tormentas intensas localizadas a lo largo de toda la Comunitat Valenciana, para que se haga un seguimiento estrecho y minucioso de la situación en cada punto", explicó el conseller Juan Carlos Valderrama.

Las tormentas en zonas como Xàtiva o Carcaixent se sumaron al granizo en zonas de interior como en Villar del Arzobispo, donde las rachas de viento alcanzaron los 105 kilómetros por hora.

SAIH en la dana

En la jornada de la fatídica dana, no fue hasta las 18.43 cuando los técnicos de la sala SAIH enviaron el famoso correo avisando de la brutal subida de caudal. En ese momento ya era de 1.686 m3/s.

La justificación de la tardanza fue que se mandó el mail "una vez comprobada y validada la información sobre el aumento del caudal".

Entre el caudal que se registra en un punto físico concreto y en el momento en el que llega al SAIH, pasan aproximadamente pasan 20 minutos, según explicó en el Senado la operadora de datos hidrológicos.